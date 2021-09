Messi kärjessä, Cristiano Ronaldo putosi kolmoseksi – tässä uuden Fifan parhaat pelaajat

PSG:n Lionel Messi on 1. lokakuuta julkaistavan Fifa 22 -pelin paras pelaaja.

EA Sports on paljastanut pian julkaistavan Fifa 22 -pelin 22 parasta FUT-pelitilan pelaajaa. Kärjessä on PSG:n argentiinalaistaituri Lionel Messi, jonka pistemäärä on 93/100.

Messi on pelin paras pelaaja kolmatta vuotta peräkkäin. Kakkossijalla ei ole Cristiano edellisvuosien tapaan Cristiano Ronaldo vaan puolalaistykki Robert Lewandowski.

Lewandowski on saanut tänä vuonna 92 pistettä, mikä on piste enemmän kuin viime vuonna. Manchester Unitediin juuri palanneen Cristiano Ronaldon pistemäärä puolestaan on laskenut yhdellä.

91 pisteellä Ronaldo on nyt samalla viivalla Kevin De Bruynen, Mbappen, Neymarin ja Jan Oblakin kanssa. 22:n parhaan joukkoon mahtuvat lisäksi muun muassa Liverpool-tähti Mohamed Salah (89, -1 pistettä viime vuodesta, sija #12), Italian EM-kultaan johtanut maalivahti Donnarumma (89, +4, #13) ja Tottenhamin korealaistähti Heung Min-Son (89, +2, #17).

22 parasta pelaajaa Fifa 22:ssa:

Pelaajien pistemäärät eivät suoraan kerro näiden paremmuudesta pelissä, mutta niistä keskustellaan siitä huolimatta kymmenien tuhansien viestien edestä vuosittain. Monille on suorastaan pyhä asia, että pelaajat saavat oikeudenmukaisesti pisteitä peliin. Kun näin ei tapahdu, keskustelupalstat ovat täynnä kinastelua.

Varsinkin Cristiano Ronaldolle ja Salahille tänä vuonna annetut pistemäärät ovat ihmetyttäneet monia Fifa-pelaajia. Salah on ollut Valioliigan parhaita maalitykkejä jo useamman vuoden. Ronaldo voitti viime kaudella sekä Serie A:n että EM-kisojen maalipörssin.

– Salahin pistemäärää pudotettiin, vaikka hän teki 32 maalia viime kaudella. Mitä hänen pitäisi tehdä, hämmästeli eräs kommentoija.

– Ronaldon kestävyyttä laskettiin ilman mitään perusteita. EA taitaa todella vihata häntä.

– Fifan pistemäärät ovat aina tuulesta temmattuja. Ei näissä ole mitään järkeä.

– EA trollaa meitä ihan tahallaan saadakseen ilmaista näkyvyyttä, spekuloi eräs käyttäjä Twitterissä.

Pelaajien pisteillä on monille väliä myös FUT eli Fifa Ultimate Team -pelitilaa ajatellen. Suositussa nettipelitilassa rakennetaan oma joukkue nykyisistä ja entisistä jalkapallopelaajista. Pelaajia voi ostaa rahalla tai avaamalla korttipakkoja, joissa pelaajat on jaoteltu pisteiden mukaan.

Fifan kilpaturnaukset pelataan lähes poikkeuksetta FUT-pelitilalla, joten pelaajat ja ammattilaiset odottavat aina innolla pistemäärien julkistusta.