Ikean pelituotteiden myynti Suomessa alkaa – tätä on luvassa

Ikean pelituotesarjan myynti alkaa lokakuussa kansainvälisesti.

Ikea tuo lokakuussa Suomessa myyntiin kuusi tuoteperhettä ja yli 30 tuotetta sisältävän pelituotemalliston, joka on yhtiön ensimmäinen. Mallisto on tehty yhteistyössä Asusin pelaajille suunnatun Republic of Gamers -alabrändin kanssa.

Pian Ikeasta voi ostaa erilaisia pelaajille suunniteltuja säilytysratkaisuja, pelipöydän ja -tuolin. Tarvikepuolelta löytyy muun muassa johdonpidike, hiirimatto, lattiansuojus, rengasvalo puhelimenpidikkeellä ja niskatyyny.

Pelituotteiden hinnat vaihtelevat tuoteryhmittäin. Pelituolien hinnat lähtevät 50 eurosta ja pöytien 120 eurosta, mutta molemmissa hintahaitari yltää varsin pitkälle.

Kuvassa näkyy tulevista tuotteista muun muassa pyörillä varustettu laatikostao, reikäseinälevy, kuuloketeline, Gruppspel-pelituoli, keskusyksikön koroke sekä Uppspel-sähköpöytä.

Lähes kaikkia tuotteita yhdistää yhtenäinen design, jonka teema on futuristinen. Pääosa tuotteista on tummia, mutta esimerkiksi tuoleja saa valkoisina. Monissa tuotteissa on käytetty myös punaista, joka on vahvasti osa ROG-brändiä.

Tuotteissa on huomioitu useita kohderyhmiä pelaajien keskuudesta. Esimerkiksi rengasvalo kiinnostaa lähtökohtaisesti aloittelevia striimaajia, säilytysratkaisut näppäimistöharrastajia ja huonekalut esimerkiksi omilleen muuttavia pelaajia.

Hieman yllättäen Ikea ei ole suoraan lähtenyt hakemaan kilpapelaajien huomiota. Yhtäkään tuotetta ei ole mainostettu ammattilaisen valintana, kuten pelilaitevalmistajat usein tekevät.

Pöytään kiinnitettävä mukiteline ei sisällä kannellista mukia, josta pitää pulittaa erikseen. Niskatyyny sopii ei-pelaajillekin. Rengasvalo ja puhelinpidike on suunnattu striimaamisesta kiinnostuneille.

Malliston myynti aloitettiin jo alkuvuodesta Kiinassa, mutta nyt tuotteet on saatu myös muihin maihin. Tuotesarjan myynti alkaa lokakuun alussa Ikea-tavarataloissa ja verkkokaupassa.

Pelaamisen suosio on kasvanut viime vuosina, mutta erityisesti koronan aikana. Maailmassa on nykyisin yli 2,5 miljardia pelaajaa, joten Ikean kiinnostus pelaamisesta ei ole kovin suuri yllätys.