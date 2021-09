CS-legenda löi IS:lle listan kaikkien aikojen parhaista – ja nimesi seuraavan kuninkaan

Christopher ”GeT_RiGhT” Alesundin mielestä CS-historian paras pelaaja on tällä hetkellä hänen entinen joukkuekaverinsa – mutta ei välttämättä enää kauaa.

Kuka on 20 vuotta vanhan Counter-Strike-pelisarjan historian paras pelaaja? Tätä on pohdittu lukuisia kertoja. Oman listansa kertoo Ilta-Sanomille ruotsalainen Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund, joka jätti kilpakentät alkuvuodesta.

31-vuotias Alesund on yksi pelisarjan suurimmista pelaajista. Hänet muistetaan Fnatic-, SK Gaming- ja Ninjas in Pyjamas -joukkueista. Ruotsalainen on voittanut suurimmat turnaukset Counter-Strike 1.6:ssa että nykyisin pelattavassa Counter-Strike: Global Offensivessa. HLTV.org valitsi ruotsalaisen parhaaksi pelaajaksi vuosina 2013 ja 2014.

– Maailmassa on ollut niin paljon hyviä pelaajia vuosien varrelta, että voisin nimetä varmaan tämänkin listan lisäksi vielä 20 pelaajaa, joiden paikka siinä olisi perusteltavissa, Alesund kertoo.

Ruotsalainen on valinnut listalleen paljon 1.6:ssa menestyneitä maanmiehiään sekä CS:GOn entisiä tai nykyisiä supertähtiä. Listan vanhin nimi on 40-vuotias Tommy ”Potti” Ingemarsson, joka oli CS 1.6:n ensimmäisistä tähdistä. Nuorin on Aleksandr ”s1mple” Kostyliev, 23, jonka poikkeuksellista lahjakkuutta on ihmetelty jo muutaman vuoden ajan.

Ilman mainintaa jäi yllättäen puolalainen Filip ”NEO” Kubski, jota on yleisesti nostettu CS 1.6 -historian kolmen parhaimman joukkoon. Yhä kilpaileva 34-vuotias Kubski on menestynyt myös CS:GOssa, jossa hän voitti major-mestaruuden keväällä 2015. Viime vuosina hän ei ole enää kilpaillut aivan pelin terävimmässä kärjessä.

Listalta puuttuu myös viimeiset kaksi vuotta parhaan pelaajan -tunnustuksen HLTV:ltä saanut 20-vuotias ranskalainen Mathieu ”ZywOo” Herbautia, jonka ura on muihin nimiin verrattuna aivan alussa.

Vuosina 2001-05 kilpaillut Tommy "Potti" Ingemarsson (vasemmalla) pääsi Alesundin listalle. Puolalaislegenda ja yli 15 vuotta pelannut Filip ”NEO” Kubski sen sijaan ei ollut mukana.

Alesund ei ole laittanut pelaajia sen tarkempaan järjestykseen, mutta itsensä hän näkisi listan häntäpäässä. Ykköspaikalle hän nostaa vanhan pelikaverinsa Patrik ”f0rest” Lindbergin. Alesund ja 33-vuotias ruotsalaislegenda pelasivat samoissa joukkueissa vuosina 2009–19.

– Hän on ylivoimaisesti koko CS-historian paras pelaaja. Olen puolueellinen, mutta olen myös nähnyt läheltä sen, miten hyvä hän on. Hän on ollut huipulla jo vuodesta 2006, Alesund ylistää kaveriaan.

Patrik ”f0rest” Lindberg on Alesundin mielestä historian paras pelaaja, mutta 33-vuotiaan ruotsalaisen asema tuskin kestää enää kovin kauaa.

Lindbergin paikka historian parhaana CS-pelaaja on kuitenkin jo uhattuna, Alesund sanoo. Ruotsalaisen mielestä ukrainalaisen Kostylievin voi julistaa parhaaksi, kunhan tämä voittaa major-arvoturnauksen. Seuraava yritys on marraskuussa, kun turnaus järjestetään ensimmäistä kertaa sitten syksyn 2019.

– Hän varmasti voittaa sen, mutta kysymys on että milloin. Pitää olla yksinkertaisesti tyhmä jos siinä tilanteessa yrittää väittää, ettei s1mple olisi siinä tilanteessa ylivoimaisesti GOAT (kaikkien aikojen paras), Alesund sanoo.