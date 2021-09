Nyt se on varmaa: CS-major pysyy Tukholmassa

Counter-Striken ykkösturnaus pelataan kuin pelataankin Tukholmassa loka-marraskuussa.

Romanialainen turnausjärjestäjä PGL on vahvistanut järjestävänsä Counter-Striken tulevan major-arvoturnauksen Tukholmassa 23.10.–7.11.

Kahden miljoonan dollarin turnaus huipentuu Avicii-areenalle eli Globenille 4.-7.11. pelattaviin pudotuspeleihin. Majoriin osallistuu 24 joukkuetta ympäri maailmaa.

JärjestämispaikaSTA on odotettu varmuutta kuukausikaupalla. PGL ilmoitti heinäkuussa siirtävänsä turnauksen, mikäli Ruotsi ei pysty takaamaan pelaajien pääsevän maahan ja pudotuspelien järjestämistä täydelle yleisölle Avicii-areenalla.

Elokuun lopulla Ruotsista saatiin vahvistus sille, että esports-ammattilaiset asetetaan maahantulorajoitusten ja viisumien osalta samalle viivalle urheilijoiden kanssa. Viime viikolla Ruotsi ilmoitti luopuvansa sisätapahtumien yleisörajoituksista 29. syyskuuta.

Yleisörajoituksia koskeva ilmoitus tuli viikko ennen PGL:n antamaa takarajaa, mutta yhtiö ei pitänyt kiirettä ilmoittaakseen kisojen jäämisestä Ruotsiin. Major-pudotuspeleihin odotetaan yli 10 000:a CS-fania.

PGL Major Stockholm 2021 -turnauksesta kerrottiin tammikuussa. Se on ensimmäinen major-turnaus sitten StarLadder Berlinin, joka pelattiin syyskuussa 2019.

Ruotsi on ollut yksi CS:n kärkimaista jo 20 vuotta, vaikka viime vuosina menestys on ollut aiempaa heikompaa. Tästä huolimatta majorin järjestämistä CS:n perinnemaassa on odotettu innolla – major-mestaruus on ratkaistu Ruotsissa edellisen kerran loppuvuonna 2014.

Kahden miljoonan dollarin palkintopotilla tuleva major-turnaus on CS-historian suurin.

Ensi vuonna major-turnaus saatetaan järjestää Brasiliassa, jossa piti pelata jo keväällä 2020. ESL ilmoitti torstaina käyvänsä CS-julkaisija Valven kanssa keskusteluja majorin järjestämisestä Riossa vuonna 2022.