HLTV.orgin tilastot eivät ole täydellisiä, mutta ne kertovat maailman ja Suomen parhaimmista Counter-Strike 1.6 -pelaajista.

Counter-Striken datapankkina tunnettu HLTV.org on lisännyt sivustolleen runsaasti tilastoja ajalta, jolloin pelattiin vielä Counter-Strike 1.6 -versiota nykyisen Global Offensiven sijaan.

HLTV:n CS 1.6 -tilastot ovat pääosin vuosilta 2009–12, mutta demojen kautta on saatu talteen myös jonkin verran turnauskohtaisia tilastoja aina vuoteen 2004 asti. Tilastoja on kaikentasoisista turnauksista.

Sivustolle lisätyt tilastot muodostavat vain pienen osan kaikista pelatuista turnauksista, joten kovin suuria johtopäätöksiä niiden perusteella ei voi tehdä.

Ilta-Sanomat koosti yhteen listan parhaat suomalaiset, jotka ovat pelanneet vähintään 75 karttaa HLTV:n datan mukaan.

Suomen ykkösnimi on tällä kriteerillä Jirka ”jigetus” Ryhti, jonka suoritustasoa kuvaava rating-lukema on 1,16. Perässä tulevat Kimmo ”BASiC” Fagerholm (1,15), Aleksi ”allu”Jalli (1,14), Juuso ”contE” Sajakoski (1,14) ja Timi ”aslak” Verkkoperä (1,13).

31-vuotias Ryhti pelasi urallaan muun muassa Crack Clan-, Playzone- ja Team WinFakt -joukkueissa. Häntä on harvoin mainittu ensimmäisten joukossa, kun on keskusteltu Suomen kaikkien aikojen 1.6-pelaajista.

Tilastoissa hän on kuitenkin Suomen kärkeä. Ryhdin suurimpia saavutuksia olivat syksyllä 2011 napatut mitalisijat IEM New Yorkista (hopeaa) ja IEM Guangzhousta (pronssia). Ryhti lopetti CS-kilpauransa alkuvuodesta 2012.

"jigetus” näyttää taitojaan:

Jalli, 29, on kärkiviisikon tunnetuin pelaaja. Monet tuntevat hänet paremmin nykyisin pelattavasta CS:GOsta, jossa hän on edustanut mousesportsia, Ninjas in Pyjamasia, FaZe Clania ja ENCEä. Kaksinkertainen major-finalisti tunnetaan erityisesti tarkkuuskivääripelaajana.

Kärkikymppiin mahtuivat lisäksi Joni ”Freon” Huumo (1,10), Max ”ruuit” Aspe (1,07), Tomi ”lurppis” Kovanen (1,06), Samu ”plastE” Aalto (1,04) ja Otto ”danzer” Dimitrow (1,04). Ulkopuolelle jäivät esimerkiksi Niko ”naSu” Kovanen (1,01), Joona ”natu” Leppänen (0,99) ja Tino ”tihOp” Puumala (0,99).

Listalta puuttuu ikonisia nimiä, jotka ovat sittemmin jättäneet jälkensä Suomen CS-historiaan: Marko ”zet0r” Tikkasen, Niko ”coali” Nilssonin, Niklas ”bloodR” Nymanin ja Antti ”myssE” Larten nimiä ei löydy HLTV:n tilastoista lainkaan. Benjamin ”diGitaL” Hildenillä on vain kymmenen karttaa (1,01 rating).

HLTV:n CS 1.6 -tilastojen ykkössijalla on kaikista vähintään 75 karttaa pelanneista 36-vuotias brasilialainen Raphael ”cogu” Camargo, joka valmentaa nykyisin 00Nation-joukkuetta. Brasilialaisen tarkkuuskiväärilegendan rating on 98 kartan jälkeen 1,26.

Toisena on aktiiviuransa alkuvuodesta lopettanut ruotsalainen Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund (1,24) ennen Team Liquid -joukkueessa nykyisin pelaavaa brasilialaista Gabriel ”FalleN” Toledoa (1,24).

Kärjen tuntumassa ovat Filip ”NEO” Kubski (1,24), Andreas ”MODDII” Fridh (1,22), Roman ”roman” Ausserdorfer (1,21), Martin ”trace” Heldt (1,21), Patrik ”f0rest” Lindberg (1,20) ja Jordan ”n0thing” Gilbert (1,20). Parhaan suomalaisen Jirka Ryhdin rating 1,16 riittää sijaan 28.