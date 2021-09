Suomalaisten CS-major-unelma elää yhä – HAVU poissa pelistä

ENCE, OG ja FunPlus Phoenix ovat major-karsintasarjan huipentuman suomalaisvahvisteiset joukkueet.

Kolme suomalaista Counter-Strike-pelaajaa voi vielä päästä mukaan loka-marraskuussa PGL:n järjestämään major-arvoturnaukseen, joka on pelin suurin ja arvostetuin.

Joonas ”doto” Forssin ENCE, Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG ja Jesse ”zehN” Linjalan FunPlus Phoenix ovat mukana 29.9.–10.10. pelattavassa IEM Fall -karsintaturnauksessa, jossa jaetaan viimeiset major-karsintapisteet.

Euroopasta pääsee majoriin 11 joukkuetta. Suomalaisten joukkueista kisapaikassa on kiinni vain FunPlus Phoenix, jonka 1040 pistettä riittävät tällä hetkellä kahdeksanteen sijaan. OG on 12:s 430 pisteellä ja ENCEn saldo on nolla.

IEM Fall -turnaukseen osallistuu yhteensä 24 joukkuetta. OG ja FunPlus Phoenix saivat kutsupaikan karsintapisteiden perusteella ja ENCE nousi mukaan suljetun karsintavaiheen kautta. ENCE lunasti turnauspaikan 2–1-voitolla ruotsalaisesta AURA-joukkueesta.

Täysin suomalaisen HAVU Gamingin haaveet majoreille pääsystä sen sijaan kariutuivat jo avoimiin karsintoihin. Jemi ”jemi” Mäkisen takaisin kokoonpanoon kesätauon jälkeen ottanut joukkue hävisi viimeisessä karsinnassa ratkaisevan ottelun tanskalaiselle OPAA-joukkueelle.

OG:n, ENCEn ja FunPlus Phoenixin lisäksi turnaukseen osallistuvat huippunimistä esimerkiksi Heroic, G2 Esports, Team Vitality, Astralis ja Ninjas in Pyjamas. Lopullinen osallistujalista selviää torstai-iltana, kun suljettu karsintavaihe päättyy.

Turnauksessa joukkueet jaetaan neljään lohkoon, joiden kolme parasta jatkavat pudotuspeleihin. Vain pudotuspeleihin yltävät joukkueet palkitaan pisteillä, joita jokainen saa vähintään 781. Voittaja kuittaa peräti 2500 pistettä.

Kahden miljoonan dollarin major-turnaus on tarkoitus pelata Ruotsissa 23.10.–7.11., mutta PGL ei ole vielä vahvistanut asiaa. Edellinen major-turnaus on pelattu Berliinissä syyskuussa 2019. Vaikka tilanne on epäselvä, useamman lähteen mukaan turnaus pelataan Tukholmassa.

Yhtiö kertoi kesällä aikeistaan siirtää turnauksen toiseen maahan, jos Ruotsi ei pysty takaamaan järjestämistä täydelle hallille. Turnaus huipentuu Avicii-areenalle eli tutummin Globenille.

