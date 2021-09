Internet otti ilon irti Razerin esittelemästä pelaajille tarkoitetusta peukalohihasta.

Maailman suurimpiin pelilaitevalmistajiin kuuluva Razer esitteli tiistai-iltana pitämässään verkkotilaisuudessa hämmentävän pelituotteen.

Yhtiö on aloittanut peukalohihojen eli Razer Gaming Finger Sleeven myynnin. Peukaloihin ujutettavien hihojen luvataan tarjoavan parempaa pitoa ja tarkkuutta mobiilipelaamiseen. Käyttöä muiden laitteiden, kuten konsoliohjaimen kanssa, ei mainita.

Peukalohihat on valmistettu hopeakuituisesta kankaasta, nylonista ja spandexista, joten ne ovat hengittävät ja venyvät. Hihoilla on paksuutta on 0,8 millimetriä ja ne imevät hikeä.

Razerin Euroopan verkkokaupassa parin peukalohihoja saa hintaan 11,99 €. Hihaa myydään vain grafiitinharmaana, jossa on vihreitä kuvioita.

Internet on ottanut ilon irti Razerin uutuustuotteesta, jota koskeva viesti Twitterissä on saanut satoja vastauksia.

– Onko nyt aprillipäivä?

– Sormikondomit, lol.

– Tajuttoman hauskaa. En tiennyt mobiilikilpapelaamisen olevan näin vakavaa nykyisin.

– Tuovat uuden merkityksen sormiaseille, virnuili Xboxin Twitter-tili.

Monelle uusi tuotejulkistus oli kuitenkin mieleinen.

– Nämä ovat NIIN kivat, kun peukalot hikoilevat pelatessa!

– Kuulostaa mielenkiintoiselta. Pelaan paljon mobiiliräiskintäpelejä, niin tämä voisi ehkäistä ruudun rasvoittumista.

– Miksi ihmiset nauravat tälle? Jos jotain, niin ainakin nämä pitävät ruutusi puhtaana, ihmetteli eräs.

Vastaavia sormisuojuksia on ollut myynnissä jo vuosia, mutta vain pienemmiltä oheislaitevalmistajilta. Razer on yksi pelituotteiden suurimmista valmistajista, jonka julkistukset keräävät aina suuren yleisön huomion.

Razer esitteli peukalohihojen lisäksi uuden Razer Wolverine V2 Chroma -peliohjaimen Xboxille ja pc:lle. Tosipelaajille kehitetyn ohjaimen suositushinta on 159,99 €.

Normaaliin Xbox-ohjaimeen verrattuna Wolverine V2:sta löytyy vapaasti ohjelmoitavia lisäpainikkeita, napeilla on lyhyemmät liikeradat ja ohjainta koristaa näyttävä rgb-valaistus.

Vuonna 1998 perustettu malesialainen Razer on yksi maailman suurimmista ja pitkäaikaisimmista pelilaitevalmistajista. Yhtiö on myös näkyvä nimi kilpapelaamisen parissa sponsorina että tuotevalmistajana.