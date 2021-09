Ikoninen kartta jyrsii CS-tähteä, vaatii muutosta: ”Niin typerää”

Jonathan ”EliGE” Jablonowski ei pidä ikonisen Dust II:n keskiovista tai jatkoajan rahamäärästä.

Team Liquidin Counter-Strike-kokoonpanon suosikkipelaaja Jonathan ”ELiGE” Jablonowski on Twitterissä vaatinut kahta muutosta peliin.

Jablonowskin mielestä joukkueilla on jatkoajalla käytössä liikaa rahaa. Jatkoajalla pelataan kolme kierrosta ennen puoltenvaihtoa, mitä varten joukkueet saavat täydet 16 000 dollaria aseiden ja tarvikkeiden ostoon.

Jatkoajan rahamäärästä on keskusteltu jo pitkään. Monet ammattilaiset ovat ehdottaneet 12 500 dollaria, joka on tarpeeksi kolmelle kierrokselle, mutta ei liikaa. Kokeiluja on nähty jo pienemmissä turnauksissa, mutta huipputasolla pidetään tiukasti kiinni 16 000 dollarista.

– 16 000 dollaria jatkoajalla on niin typerää. Niin on myös savun tuhlaaminen ylitykseen joka kierros, jotta pääsee pommipaikalle. Kiitos kuuntelusta, Jablonowski avautui Twitterissä erään voittoisan ottelun jälkeen.

Jablonowski viittasi twiitissään ikoniseen Dust II -karttaan, jossa terroristit näkevät aloituspaikastaan heti kartan keskiosaan, jonka poliisit joutuvat ylittämään päästäkseen B-pommipaikalle.

Niin sanotut keskiovet ovat puusta, joten niiden läpi voi tehdä huomattavaa vahinkoa tarkkuuskivääreillä. Poliisit joutuvat käyttämään kullanarvoisen savun tai kranaatin, jos haluavat päästä täysillä elämäpisteillä B-pommipaikalle. Aina savukaan ei suojaa, jos joku osuu tuurilaukauksella ylittävään pelaajaan.

Terroristit voivat hyödyntää kartan designia varsinkin jatkoajalla. Viimeisellä kierroksella ennen puoltenvaihtoa tai ottelun päättymistä nähdään useasti tietty taktiikka, jossa mahdollisimman moni terroristi ostaa itselleen tarkkuuskiväärin. Tarkoitus on tehdä B-pelaajiin mahdollisimman paljon vahinkoa tai hyvällä tuurilla eliminoida 1–2 pelaajaa.

Dust II:n uudistettu versio julkaistiin loppuvuodesta 2017. Sen jälkeen Valve on tehnyt vain yhden ison muutoksen: Kääntänyt B-pommipaikalle johtavat ovet toisinpäin, mikä on antanut poliiseilla enemmän mahdollisuuksia vallata takaisin pommipaikan ja puolustaa sitä.

CS-pelaajat ovat pyytäneet jo vuosia Valvelta muutosta keskioville, jotta B-pelaajien elämä helpottuisi entisestään. B-ovien kääntäminen oli itsessään niin iso muutos, että keskiovien uudelleenasettelua ei ole pidetty aivan mahdottomana ajatuksena.

– Dust II on ainoa kartta, jossa voit kuolla poliiseina ensimmäisen viiden sekunnin aikana, koska haluat vain mennä pommipaikallesi, Jablonowski on kommentoinut karttaa ja sen designia aikoinaan.

Näin helposti Dust II:n keskioville voi saada kierroksen alussa tapon: