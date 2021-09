CS-supertähti on varjo entisestään – shokki­siirtoa seurasi karut tilastot

Tanskalaistähden Nicolai ”dev1ce” Reedtz vuosi on ollut vaikea.

Nicolai Reedtzin, 26, ura Ninjas in Pyjamasissa ei ole alkanut fanien odotusten mukaisesti.

Tanskalaisen Counter-Strike-tähden Nicolai ”dev1ce” Reedtzin viime kuukausien suoritukset ovat ihmetyttäneet faneja.

Reedtz jätti keväällä Astraliksen yllättäen 5,5 vuoden jälkeen siirtyen ruotsalaiseen Ninjas in Pyjamasiin. Hän perusteli siirtoa muun muassa halullaan olla lähempänä kotiaan Tukholmassa. Astraliksessa hän joutui matkustamaan alati Kööpenhaminaan.

Ruotsalaisjoukkue ylsi Reedtzin kanssa ensimmäisessä turnauksessa (Flashpoint 3) hopealle, mutta sen jälkeen pelatuista neljästä turnauksesta kolme on mennyt penkin alle. Reedtz on pelannut odotuksiin nähden hyvin ainoastaan IEM Cologne: Play-in -turnauksessa, jossa hän otti kolmeen karttaan +28 ratingin ollessa 1,42.

Ennen NiPiin liittymistä Reedtzin hänen vuotensa sujui tilastojen osalta melko hyvin, vaikka Astraliksen sijoitukset olivat keväällä pääasiassa heikkoja.

Juuri päättyneellä ESL Pro League -kaudella 26-vuotias Reedtz oli vasta NiPin kolmanneksi paras pelaaja tilastoissa. Reedtz sai turnauksen 17 kartassa 301 tappoa, kuoli 307 kertaa, teki vahinkoa 74,7 pisteen edestä per kierros ja rating oli 1,03.

Kevään EPL-kaudella esimerkiksi tanskalaisen rating oli 16 kartan jälkeen 1,21 ja tappoja kertyi 75 enemmän kuin kuolemia. Ero on melkoinen.

Yhdysvaltalaisanalyytikko Alex ”Mauisnake” Ellenberg huomasi nyt pelatun EPL-kauden olleen Reedtzin uran ensimmäinen koitos, jossa tällä oli vähemmän tappoja kuin kuolemia, kun kriteeriksi oli asetettu vähintään kymmenen karttaa.

HLTV:n tilastojen mukaan Reedtz on pelannut CS:GO-uransa aikana 193 turnauksessa, joissa hänellä on ollut vain 17 kertaa vähemmän tappoja kuin kuolemia. Huonosti menneissä turnauksissa hän on pelannut keskimäärin 4–7 karttaa, jolloin yksittäisen huonon suorituksen merkitys korostuu.

Reedtz (toinen oikealta) oli Astralis-paidassa vuosia top3-pelaaja. Tällä hetkellä peli ei kulje odotetusti.

Päättynyt EPL-kausi oli Reedtzille vaikea, sillä lohkovaiheen aikana hän pärjäsi hyvin vain selvästi heikompia Entropiq- ja TeamOne-joukkueita vastaan. Kovempien nimien kohdalla Reedtzin tilastoissa näkyi enimmäkseen punaista.

Erityisen vaikeaa hänellä oli pudotuspeleissä. Niukassa Mousesports-voitossa Reedtz oli joukkueensa toiseksi huonoin pelaaja 0,90 ratingilla. OG-pelissä Aleksi ”Aleksib” Virolaista vastaan 0,82 rating riitti joukkueen keskikastiin.

– Urani huonoin turnaus. Kaikkea paskaa tässä ympärillä, ja minun pitää vain pystyä parempaan, Reedtz kommentoi penkin alle mennyttä kautta.

NiP ei ole selvästikään vielä löytänyt tapoja saada Reedtzistä irti suorituksia, joilla hän siivitti Astraliksen neljään major-mestaruuteen ja kymmeniin turnausvoittoihin. Reedtz on CS:GO-historian menestyneimpiä pelaajia, joten lyhyetkin huonosti menneet suoritusjaksot keräävät huomiota, spekulointia ja väittelyä.

Nelinkertainen major-voittaja on ollut HLTV:n vuoden 20 parasta pelaajaa -listalla kolmas vuosina 2015–16 ja 19–20, toinen 2018 sekä viides 2017. Näillä näkymin Reedtz jää listan ulkopuolelle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014, jolloin hän oli 20:s.

