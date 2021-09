Na’Vi voitti trillerifinaalin päätteeksi ESL Pro Leaguen. Samalla joukkue kuittasi miljoonan dollarin Intel Grand Slamin vasta kolmantena joukkueena.

Maailman suurin ja kovatasoisin Counter-Strike-liiga päättyi myöhään sunnuntaina venäläis-ukrainalaisen Na’Vin juhlintaan.

Na’Vi kaatoi ESL Pro Leaguen finaalissa ranskalaisen Team Vitalityn täyden viiden kartan jälkeen 3–2 (16–10 Dust II, 6–16 Inferno, 16–11 Nuke, 7–16 Overpass, 16–14 Mirage).

Na`Vi palkittiin voitosta 195 000 dollarilla (165 000 €), 1300 ESL Pro Tour -pisteellä sekä paikalla BLAST Premier: World Final -turnaukseen. Lisäksi joukkue ylsi kolmantena joukkueena Intel Grand Slamiin (IGS).

Liigan lopputulokset on nähtävillä kokonaisuudessaan jutun lopusta.

Aleksandr ”s1mple” Kostyliev valittiin odotetusti turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

IGS on miljoonan dollarin (848 000 €) arvoinen bonus, jonka saa voittamalla neljä ykkösluokan turnausta tietyn aikavälin sisään.

Na’Vin voitot IGS:ää varten tulivat IEM Katowice 2020-, DreamHack Masters Spring 2021-, IEM Summer 2021- ja ESL Pro League 14 -tapahtumista. Väliin mahtui neljä turnausta, joissa voittoa juhli joku muu joukkue.

IGS-voitolla Na’Vi varmisti paikkansa historian kirjoissa korona-ajan parhaana CS-joukkueena. Na’Vi oli vasta kolmas IGS:n voittanut joukkue – edelle ehtivät ainoastaan ennen Team Liquid (heinäkuussa 2019) ja Astralis (joulukuussa 2019).

IGS on major-mestaruuden ohella suurin mahdollinen saavutus CS:GOssa. ESL on vahvistanut IGS:n jatkuvan neljännellä kaudella, johon kaikki joukkueet samalta viivalta.

Maailman parhaassa CS-joukkueessa pelaavat ukrainalaiset Aleksandr ”s1mple” Kostyliev, Valeri ”b1t” Vakhovskyi sekä venäläiset Ilja ”Perfecto” Zalutskin, Denis ”electronic” Sharipov, Kirill ”Boombl4”Mikhailov ja Egor ”flamie” Vasilev, joka voitti joukkueen kanssa turnauksista vain ensimmäisen. Na’Via valmentaa ukrainalainen Andrii ”B1ad3” Gorodenskyi.

Na’Vin ratkaiseva tekijä liigavoitossa ja IGS:n saavuttamisessa oli 23-vuotias supertähti Kostyliev. Ukrainalaispelaaja valittiin nimittäin parhaaksi pelaajaksi kaikissa turnauksissa, jotka Na’Vi voitti IGS-tiellään.

Kostyliev on käytännössä jo sinetöinyt valintansa vuoden 2021 parhaaksi pelaajaksi. HLTV listaa aina tammikuussa edellisvuoden 20 parasta pelaajaa. Kostyliev on hävinnyt Mathieu ”ZywOo” Herbautille viimeiset kaksi vuotta, mutta tänä vuonna ukrainalainen on ollut askeleen edellä 20-vuotiasta ranskalaisosujaa.

Suomalaisista ESL Pro Leaguen 14. kaudella pelasivat Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG) ja Joonas ”doto” Forss (ENCE). OG ylsi välieriin ja ENCE puolivälieriin.