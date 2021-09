Zeddin asemallistossa on satsattu visuaalisen ilmeen ohella äänimaailmaan. Paketin yli 100 euron hintalappu ihmetyttää pelaajia.

Zedd eli Anton Zaslavski on ensimmäinen oman malliston Valorantiin saanut henkilö. Aiemmat paketit ovat olleet puhtaasti Riot Gamesin tuotoksia.

Saksalainen musiikkituottaja-dj Anton Zaslavski eli Zedd sai tällä viikolla oman Spectrum-nimisen malliston suosittuun Valorant-räiskintäpeliin.

Valorantia aktiivisesti pelaava EDM-tähti oli alusta loppuun mukana malliston luomisessa. Rajoitetun ajan myynnissä olevassa Spectrumissa on keskitytty erityisesti äänimaailmaan ja yksityiskohtiin.

Malliston ostamalla saa peliin uuden ulkoasun eli skinin Classic-pistoolille, Guardian-kiväärille sekä Bulldog- ja Phantom-rynnäkkökivääreille. Lisäksi pakettiin kuuluu uusi lyömäase (lasermiekkaa muistuttava Waveform), pelaajakortti, spray ja kaksi asekoristetta.

Spectrum-malliston aseet näyttävät tältä ilman lisämaksullisia päivityksiä.

Musiikkitähden nimikkomalliston hinta hirvittää useimpia Valorant-pelaajia. Koko paketin saa lunastettua itselleen 10 700 VP-pisteellä, joita saa ostettua pelinsisäisestä kauppapaikasta. 11 000 VP:n paketti maksaa sata euroa.

Aseskinejä myydään myös erikseen 2675 VP:llä (noin 25 €), mutta lyömäaseen hinta on peräti 5350 VP:tä (noin 50 €). Lisäksi skinejä ja lyömäasetta voi vielä päivittää lisämaksusta.

Aseisiin on tarjolla on kolme vaihtoehtoista väriä (musta, punainen, purppura/pinkki) sekä erikoistehosteita. Myös lyömäaseelle on tarjolla värivaihtoehtoja ja kaksi erikoistehostepakettia. Jokainen väri ja tehoste veloitetaan erikseen 10–15 RP:n hintaan.

RP on pelinsisäistä valuuttaa, jota voi ostaa VP:llä. Koko arsenaalin päivittäminen alusta loppuun maksaa yhteensä 355 RP:tä, joiden ostaminen pelinsisäisestä kaupasta tekee 200 euroa. RP:tä myydään pelissä 20:n, 40:n ja 80:n erissä, minkä lisäksi pisteitä saa maksullisen taistelupassin palkintoina.

Skineillä ei saa pelillistä, mutta siitä huolimatta ne ovat hyvin suosittuja pelaajien keskuudessa. Varsinkin suosituimmat ammattilaispelaajat ostavat lähes poikkeuksetta uusimmat skinit niiden ilmestyttyä kauppaan.

Spectrumin osalta useimmat pärjäävät ilman kaikkia avattavia versioita ja efektejä, mutta siitä huolimatta hintataso on aiheuttanut keskustelua. Redditin Valorant-alueella pakettia koskeva keskustelu keräsi satoja kommentteja. Useimmat pitivät paketin sisällöstä, mutta hintaa kritisoitiin melkein joka toisessa viestissä.

– Koko paketti on 10 700 VP:tä. LOL, v***t tästä. Aivan liian kallis, kuului yksi ketjun suosituimmista kommenteista.

– Todella turhauttavaa, miten koko sarjaa mainostetaan tyylillä ”saat tämän kaiken 10 700 VP:llä!”, kun todellisuudessa sillä saa vain perusversiot. Kaikki hienot efektit ja muut pitää hankkia petollisella RP-pistejärjestelmällä, purnasi toinen.

– Ylihintainen paketti, koska kaikki parhaat jutut on lukittu RP:n taakse. Ärsyttävää.

Zeddin nimikkomallisto on saanut ekslusiivinen-luokituksen, joka on pelin harvinaisimpia. Aiemmat ekslusiivinen-luokan mallistot ovat kuitenkin maksaneet vain 8700 VP:tä, joten Spectrumin kohdalla hinnankorotus on merkittävä.

Valorant-skinien hinnat ovat puhuttaneet aiemminkin, koska niitä ei voi esimerkiksi vaihtaa käyttäjältä toiselle kuten Counter-Strike: Global Offensivessa, jossa skinimarkkinoilla liikkuu kymmeniä miljoonia euroja vuosittain.