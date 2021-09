58-vuotiaalla Annella on satoja­tuhansia faneja – peli­tähden äiti teki historiaa

Anne ”mamabenjyfishy” Fish on innokas Fortnite-pelaaja, jota fanittavat monet.

Fishin perheelle Fortnite on antanut taloudellista turvaa. Sekä Anne, 58, että Benjy, 17, työskentelevät nykyisin pelaamisen parissa.

58-vuotias Anne ”mamabenjyfishy” Fish on tehnyt sopimuksen dubailaisen esports-organisation Galaxy Racerin kanssa. Hän aloittaa organisaatiossa sisällöntuottajana.

Sopimuksella Anne Fish tekee historiaa: Hän on ensimmäinen esports-tähden äiti, joka tekee ammattilaissopimuksen. Hänen 17-vuotias poikansa Benjy ”benjyfishy” Fish on suosittu Fortnite-pelaaja.

Anne Fish striimaa Twitchissä, lataa ahkerasti videoita YouTubeen ja on aktiivisesti esillä Fortnite-peliin liittyvissä asioissa. Hän myös osallistuu myös turnauksiin, joissa menestystä ei ole kuitenkaan tullut ainakaan vielä.

Englantilainen Anne Fish nousi Fortnite-pelaajien tietoisuuteen poikansa managerina, jona hän toimii yhä. 17-vuotias Benjy Fish kuuluu Fortniten menestyneimpiin ja tunnetuimpiin pelaajiin yli 450 000 euron voitoilla.

Anne Fish on manageroinnin lisäksi toiminut mentorina monelle pelaajalle. Hän on auttanut näitä esimerkiksi tasapainottamaan kilpailemista ja muuta elämää keskenään. Hän on jakanut tietotaitoaan myös pelaajien vanhemmille.

Satunnaisesta peliharrastuksesta tai pikavoittojen hakemisesta ei voida puhua. Hän striimasi kesä–elokuussa Twitchiin yhteensä 420 tuntia. Jokainen lähetys keräsi yli 10 000 katsojaa.

"mamabenjyfishy” aloitti Fortniten pelaamisen helmikuussa 2021. Hän käyttää pelatessaan Xbox-ohjainta.

Supertähden äitinä Anne Fish keräsi nopeasti huomiota astuessaan pelimaailmaan. Hänellä on tällä hetkellä Twitterissä yli 100 000 seuraajaa, Twitchissä 430 000, Instagramissa 91 000 ja YouTubessa 166 000.

Benjy-pojan seuraajaluvut ovat kuitenkin huomattavasti kovemmat: Instagramissa 2,3 miljoonaa, Twitchissä 3,6 miljoonaa, Twitterissä 1,7 miljoonaa, TikTokissa 1,2 miljoonaa ja Youtubessa 1,6 miljoonaa seuraajaa.

Äiti ja poika kuuluvat eri organisaatioihin: Benjy Fish on edustanut jo vuosia esportsin suurimpiin organisaatioihin kuuluvaa NRG Esportsia. Tästä huolimatta kaksikon yhteistyö jatkuu.