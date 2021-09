Santeri Sassi aikoo nauttia pelaamisesta sydämensä kyllyydestä Valorantin historian toisessa kansainvälisessä turnauksessa.

Santeri Sassi (etualalla keskellä) on Acendin pelinjohtaja.

Suomalaisen Valorant-tähden Santeri ”BONECOLD” Sassin johtama Acend-joukkue aloittaa tänään kello 16 ottelunsa VCT Masters Berlin -turnauksessa.

Berliinissä pelattava kansainvälinen turnaus on laatuaan vasta pelin toinen, ja siihen osallistuu 15 joukkuetta ympäri maailmaa. Acend on yksi Euroopan neljästä osallistujasta.

Acend matkusti Berliiniin Stuttgartista, jossa joukkue valmistautui turnaukseen lähes kahden viikon harjoitusleirillä.

Acend pelaa A-lohkossa indonesialaisen Paper Rexin, korealaisen Vision Strikersin ja turkkilaisen SuperMassive Blazen kanssa. Monien mielestä kyseessä on kuolemanlohko, mutta se ei Sassia pelota.

– Emme lähde pelaamaan tavoitellen pudotuspelejä, vaan turnausvoittoa. Sillä fiiliksellä lähdetään, että kaikki on voitettavissa, Sassi kertoo IS:lle harjoitusleiriltä.

A-, B- ja C-lohkoissa pudotuspeleihin etenee kahdella voitolla ja kotimatka alkaa kahdella tappiolla. D-lohko pelataan muista poiketen kolmella joukkueella ja eri formaatilla, koska Bren Esports joutui perumaan osallistumisensa viisumiongelmien takia.

Turnauksen ylivoimainen ennakkosuosikki on amerikkalainen Sentinels, joka on voittanut kaiken mahdollisen tänä vuonna. Sassin mielestä Sentinels ja Acend pelaavat aika lailla samalla tavalla.

– Taktiikoita ei ole kiveen hakattu ja eri tilanteisiin mukaudutaan. Sentinelsissä he pelaavat hyvin yhteen, pelaajat ovat oikeissa paikoissa ja tekevät hyvällä prosentilla oikeita valintoja.

– Heidät voittaa pelaamalla sitä kuuluisaa omaa peliä ja ottamalla yliotteen. En usko, että siihen tarvitaan mitään tiettyjä agenttiyhdistelmiä tai muuta erikoista.

Sassi kuvattuna harjoitusleirillä Saksassa syyskuun alussa.

Sassi sanoo joukkueen kehittyneen Stuttgartissa pidetyn harjoitusleirin aikana enemmän kun sitä edeltävän kuukauden aikana.

– Ehkä vähän laiskoteltiin ennen tänne tuloa. Nyt ollaan oltu paremmin hereillä, aktiivisempia, annettu enemmän ja paremmin kritiikkiä toisillemme.

Neljä viidestä Acend-pelaajasta on pelannut yhdessä jo tammikuun lopusta asti, mutta kasvotusten he tapasivat ensimmäistä kertaa vasta harjoitusleirillä. Se on nostanut yhteishenkeä ja odotuksia ennen turnausta.

Harjoitusleirillä on painettu pitkää päivää, mutta myös pidetty huolta henkisestä puolesta. Henkisen valmentajan kanssa pidetyt sessiot saavat ylistystä Sassilta. Niissä käsiteltiin muun muassa paineita, niiden sietämistä ja itseluottamusta.

– Monille meistä, minä mukaan lukien, Berliini on ensimmäinen iso turnaus jossain paikan päällä. Ollaan tehty niin paljon duunia tätä kaikkea varten, että odotetaan vaan kaikkea kauhealla innolla. Niin siistiä päästä pelaamaan sinne studioon.

Sassin valinnat pudotuspeleihin: A-lohko: Acend, Blaze (kotiin Vision Strikers, Paper Rex) B: Envy, Keyd Stars (ZETA DIVISION, KRÜ Esports) C: 100 Thieves, Gambit (Havan Liberty, Crazy Raccoon) D: Sentinels, G2 (F4Q) – Aika selvät valinnat. Olen seurannut pääasiassa vain Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa, mutta en usko kauheisiin yllätyksiin.

23-vuotias Sassi on Acendin pelinjohtaja (IGL, in-game leader). Roolia pidetään pelikohtaisesti vaikeimpana, stressaavimpana ja epäkiitollisimpina. Sassi aloitti roolissa alkukesästä espanjalaisen Jose Luis ”koldamenta" Aranguren Herreron siirryttyä kilpailevaan joukkueeseen.

– Suoraan sanoen oli parempi, että minusta tuli IGL kuin että koldamenta olisi jatkanut meidän kanssa. Oli aiempaa kokemusta varsinkin hREDSistä, joten ihan mielelläni lähdin kokeilemaan. Nopeasti alkoi tulosta tulla.

Acendin pelatessa katseet kiinnittyvät turkkilaiseen Mehmet Yağız ”cNed” İpekiin, 19, joka on yksi pelin supertähdistä. Turkkilaisella on Sassin mukaan luontainen tappajanvaisto, mikä tekee hänestä niin pelottavan pelissä.

– Hän osaa lukea peliä poikkeuksellisen hyvin, ja löytää rakoja vastustajan puolustuksesta. Pelaa vielä Jett-hahmolla, jolla pystyy oikein kunnolla rankaisemaan niistä virheistä.

– Ainoa huono puoli hänessä on ajoittainen liian kova ”hakeminen” [turhan aggressiivinen pelaaminen]. Toisaalta jos ottaa 30 tappoa per matsi, niin ei siitäkään ole haittaa.

Acend-pelaajat vasemmalta oikealle: Sassi, Kopczynski, Zygmunt, Ipek & Shvets. Vladyslav ”Kiles” Shvets (Ukraina, 24-vuotias) – Luottoankkuri, joka hoitaa oman tehtävänsä missä tahansa paikassa. Patryk ”starxo” Kopczyński (Puola, 20) Aleksander ”zeek” Zygmunt (Puola, 19) – Puolalaiset ovat meidän pelinrakentajia. Santeri ”BONECOLD” Sassi (Suomi, 23) – Olen pelinjohtaja. Annan paljon tilaa ja vapautta pelaajille, mutta pidän meidät kaikki samalla sivulla. Mehmet Yağız ”cNed” İpek (Turkki, 19) – Joukkueemme tähtipelaaja. Aivan uskomaton lahjakkuus, jolla on pitkä ja upea ura edessä.

Berliinissä pelattava turnaus on yksi vuoden viimeisistä. Sassi mainitsee haastattelun aikana finaalin ja Sentinelsin haastamisen sekä mielellään myös voittamisen, mutta mitään todellista tavoitetta joukkue ei ole asettanut. Se johtuu pitkälti mentaalivalmentajan sanoista.

– Mentaalikoutsi sanoi meille leirin aikana näin: Lopputulokseen ei voi ikinä vaikuttaa, mutta omaan suoritukseen pystyy. Ei kiinnosta pudotaanko lohkoissa vai voitetaanko finaali, mutta jos kaikki meistä antaa 100 %, niin se riittää.

Acend voi lunastaa turnaussuorituksen perusteella jopa suoran paikan loppuvuoden MM-turnaukseen (Champions), mutta paikka loppukarsintaan on jo varmistettu ennen ensimmäistäkään peliä. Tämän huomioiden Acend lähtee Berliiniin nauttimaan pelaamisesta, Sassi sanoo.

Acend kohtaa lohkovaiheen avausottelussaan SuperMassive Blazen tänään perjantaina kello 16 Suomen aikaa. Voitolla pelit jatkuvat maanantaina (13.9. kello 19) ja tappiolla keskiviikkona (15.9. kello 16). FEL näyttää ottelut suorana ja suomeksi Twitchissä. Turnaus pelataan alusta loppuun 10.–19.9.