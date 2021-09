Anssi Huovinen on uuden ajan nettijulkkis, joka kokeilee nyt Big Brotherin voittamista. 31 vuoteen on mahtunut iloa, unelmien täyttymys ja surua.

Big Brother -taloon asteli sunnuntaina 16 asukasta, joista ainakin yhdellä on hyvin varmasti muita enemmän kokemusta kameran edessä elämisestä.

Hän on Anssi Huovinen, 31-vuotias kahden lapsen isä Utajärveltä, joka on viimeisen viiden vuoden aikana jakanut merkittävän osan elämästään suorana nettiin. Monet tuntevat hänet paremmin joko Andyna tai Andypyrona.

Huovisen työ on striimaaminen Twitchissä, joka on erityisesti pelaajien suosima suoratoistopalvelu. Viime vuosina Twitchissä ovat kuitenkin yleistyneet niin sanotut IRL-striimit, joissa pelaamisen sijaan saatetaan vain istua ja höpötellä, tehdä ruokaa tai olla festareilla – vain taivas on käytännössä rajana.

Anssi tunnetaan myös nimillä Andy ja Andypyro, joka on hänen nimimerkkinsä Twitchissä.

Räiskyvänä persoonana mainetta luonut Huovinen on striimeissään pelannut pelejä laidasta laitaan, mutta myös kuvannut itseään ottamassa tatuointeja, istuntojaan psykoterapeutin kanssa, kesäreissua ympäri Suomen sekä ulkomaanmatkoja Japaniin ja Yhdysvaltoihin.

Sisältöjen monipuolisuus on näkynyt katsoja- ja seuraajamäärissä. Huovisen striimejä seuraavat jatkuvasti sadat ja parhaimmillaan useat tuhannet ihmiset. Hänen Twitch-kanavaansa on katsottu lähes 38 miljoonaa kertaa ja hänellä on palvelussa seuraajia 262 000. Twitterissä faneja on melkein 40 000 ja Instagramissa noin 32 000.

Keväällä Huovinen nousi monien tietoisuuteen voitettuaan 240 000 euroa ulkomaiselta nettikasinolta. Hän tuuletti voittoa huutaen olevansa nyt velaton mies, mikä on jäänyt vahvasti elämään hänen kanavallaan.

BB-esittelyvideollaan, joka on katsottavissa jutun alussa, Huovinen kertoi viettäneensä nuorena aikaa perhekodeissa. Hän on aiemmin kertonut aloittaneensa varastelun 6-vuotiaana ja tehneen ensimmäiset murrot ollessaan kahdeksan.

Parin perhekodissa vietetyn vuoden jälkeen Huovinen tajusi kuitenkin ettei rötöstely voi jatkua. Hän on aikuisiällä pysytellyt erossa ongelmista, perustanut perheen ja löytänyt unelmiensa työn. Elämään on kuitenkin mahtunut myös surua.

Täysi-ikäistymisen kynnyksellä Huovinen menetti auto-onnettomuudessa sekä tyttöystävänsä että parhaan kaverinsa. Menehtyneen ystävän perhe päätti antaa lapseltaan jääneen tietokoneen Anssille, joka sai pelaamisesta henkireiän itselleen.

Huovinen tuskin osasi vielä silloin kuvitella, että pelaaminen voisi olla tulevaisuudessa hänen päivätyönsä. Hän aloitti striimaamisen vuonna 2013, mutta vasta neljä vuotta myöhemmin siitä tuli hänen päivätyönsä. Ensimmäiset striimausvuodet vaativat kovaa työtä ja paljon työtunteja.

– On ollut aika, jolloin olin ihan burnout, kun tein kahdeksan tunnin työpäivää ja striimasin vielä toiset kahdeksan tuntia. Yöunet olivat silloin jotain neljän tunnin luokkaa, Huovinen kertoi IS:lle kesällä 2017.

– Se ajoi siihen pisteeseen, ettei meinannut jaksaa enää ollenkaan. Se helpotti, että pystyin tekemään tästä täysipäiväisen duunin ja tienaamaan tällä elannon. Työ palkittiin, vaikka se oli monessa kohtaa todella vaikeaa.

Striimaamisen ohella monet muistavat Huovisen kilpapelaajana. Hän pelasi PUBG-peliä kilpailullisesti osana Method-joukkuetta vuosina 2017 ja 2018. Kilpaurallaan hän voitti palkintorahaa reilut 11 000 euroa.

PUBG-uran suurimpia saavutuksia olivat Gamescom PUBG Invitational 2017 -turnauksen parisarjan pronssisija, EM Oakland Invitationalin 2018:n kahdeksas sija sekä Gamescom 2018 PUBG Challengen viides sija.

Huovisen kilpaura kariutui pitkälti siihen, että striimaaminen oli miellyttävämpää eikä se vaatinut kellonaikoihin sitoutumista.

Näyttävät kellot ovat Huovisen mieleen. Kuva helmikuulta 2017.

Huovisen astumista BB-taloon spekuloitiin jo päivä ennen sunnuntai-illan h-hetkeä. Hän oli hotellikaranteenin takia viikon striimaamatta, minkä seuraajat panivat merkille.

Sunnuntai-iltana Huovisen Twitch-kanavalla oli suora lähetys käynnissä, jossa kuvattiin tämän tyhjää toimistoa. Reilun kahden tunnin odotuksen jälkeen, kun Huovinen oli astellut juuri tv-ruutuihin, lävähti striimin ruudulle nauramista esittävä suosittu LUL-Twitch-emoji.

Se oli Huovisen tapa ilmoittaa faneille, että hän on nyt jopa kolme kuukautta pois BB:n takia. Sunnuntai-illan lähetystä on katsottu tähän mennessä yli 67 000 kertaa – showmies osaa kerätä tempuillaan huomiota, kuten vuosien aikana on nähty.

