Astraliksen toiminta ei ole vieläkään kannattavaa, mutta suunta on oikea, paljasti tuore osavuosikatsaus.

Counter-Strike on yhä Astraliksen kultakimpale.

Tanskan tunnetuin esports-brändi Astralis julkaisi hiljattain puolivuosikatsauksensa, jonka perusteella sen toiminta on kasvussa, mutta yhä tappiollista.

Tammi-kesäkuun aikana Astralis Group -yhtiön liikevaihto oli 39,23 miljoonaa Tanskan kruunua (5 275 000 €), mutta tulos jäi tappiolle 12,65 miljoonaa kruunua (1 700 000 €).

Liikevaihto kuitenkin nousi 92 prosenttia verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen puoliskoon. Sen lisäksi tappion määrää saatiin laskettua reilusti viime vuodesta (4 090 000 €).

Yhtiö ennustaa vuoden 2021 liikevaihdon olevan 70–80 miljoonaa Tanskan kruunua (9,4–10,7 miljoonaa euroa). Tappiota tulee 5–10 miljoonaa kruunua (0,67–1,34 miljoonaa euroa).

Yhtiön toiminta nojaa yhä vahvasti Counter-Strike-joukkueeseen, joka toi peräti 75 prosenttia liikevaihdosta. CS:n lisäksi Astralis kilpailee League of Legendsissa, Fifa-pelisarjassa ja Rainbow Six: Siegessä, johon yhtiö laajensi osavuosikatsauksen jälkeen syyskuun alussa.

Osavuosikatsaus paljasti myös CS:n supertähden Nicolai ”dev1ce” Reedtzin myyntihinnan. Reedtz siirtyi yllättäen keväällä yli viiden vuoden jälkeen kilpailevaan Ninjas in Pyjamas -joukkueeseen.

Reedtzin myyntihinta oli 4,5 miljoonaa Tanskan kruunua (605 000 €). Asian huomasi entinen CS-ammattilainen Tomi ”lurppis” Kovanen. Aiemmin huhuttiin kaikkien aikojen CS:GO-pelaajiin lukeutuvan Reedtzin myyntihinnan olleen miljoona dollaria (805 000 €).

Lisäksi osavuosikatsauksesta selvisi Astraliksen saaneen pelinsisäisten esineiden myynnistä 6,4 miljoonaa Tanskan kruunua (860 000 €). Koko summan uskotaan olevan peräisin CS:n major-karsintasarjan virtuaalitarroista, joita myytiin keväällä. CS-tarramyyntien tuottoja on harvoin saatu näin tarkasti selville.

Astraliksella on takanaan kiireinen vuosi. Yhtiö on hankkinut tänä vuonna viisi uutta sponsoria, laajentanut Rainbow Six: Siegeen ja avannut Nexus-nimisen pelitilan Kööpenhaminaan.

Pörssiyhtiön tärkeimpiä omistuksia ovat LEC, ESL Pro League- ja BLAST Premier -liigapaikat. League of Legendsin Euroopan huippusarjan LEC:n arvo on pelkästään yli 20 miljoonaa euroa. EPL ja BLAST ovat CS:n suurinta ja suosituinta liigaa.

Joulukuussa 2019 pörssiin listautuneen Astralis Groupin osakehinta on tällä hetkellä 0,69 euroa. Osake kävi helmikuun alussa 1,05 eurossa, mutta on sen jälkeen laskenut hiljalleen.