Nicolai ”HUNDEN” Petersenin esittämät uudet todisteet tutkitaan, mutta Heroic-joukkue saa kilpailla sen aikana normaalisti.

Nicolai ”HUNDEN” Petersen on ollut viimeisen vuoden aikana useammassa kohussa. Hän on sinä aikana saanut myös kaksi pidempää toimitsijakieltoa, joista jälkimmäinen päättyy elokuussa 2023.

Esportsin valvontaelin ESIC on alkanut tutkia Counter-Strike-huippuvalmentajan Nicolai ”HUNDEN” Petersenin väitettä, jonka mukaan hänen aiemmin valmentamansa Heroic-joukkueen pelaajat olisivat olleet tietoisia tämän huijaamisesta.

Petersen kiisti vielä keväällä pelaajiensa olleen tietoisia syksyllä 2020 paljastuneesta huijaamisesta, mutta on nyt kääntänyt kelkkansa. ESIC aloittaa tutkinnan Petersenin esittämien uusien todisteiden takia.

30-vuotias Petersen lähetti perjantaina Tanskan TV2:lle kaksi todistetta: palvelinlokin eräästä ottelusta ja kuvakaappauksen keskustelusta erään pelaajan kanssa.

Palvelinlokin perusteella René ”TeSeS⁠” Madsen olisi auttanut valmentajan huijaamispaikkaan ottelussa Team Spirit -joukkuetta vastaan. Kuvakaappauksessa puolestaan Nikolaj ”niko” Kristensen sanoo pelaajien olleen tietoinen Petersenin huijaamisesta.

Nykyisessä Heroicissa, joka on HLTV:n maailmanlistalla seitsemäs, on kolme pelaajaa viime syksyn kokoonpanosta. He ovat Madsen, Casper ”cadiaN” Møller ja Martin ”stavn” Lund. Huijaushetkillä kokoonpanoon kuuluivat lisäksi Kristensen ja Johannes ”b0RUP” Borup, joista edeltä mainittu pelaa nyt OG:ssa ja jälkimmäinen MAD Lionsissa. Pelaajat eivät ole kommentoineet Petersenin väitteitä tai TV2:n näkemiä todisteita.

Tutkinnasta huolimatta Heroic saa kilpailla normaalisti. Joukkue pelaa tällä viikolla ESL Pro Leaguen pudotuspelejä, joissa se aloittaa pelit puolivälieristä. ESIC suositteli aiemmin tänä vuonna Akuma-joukkuetta koskeneen tutkinnan aikana turnausjärjestäjiä ottamasta joukkuetta pelaamaan.

Petersen on ollut osallisena useassa kohussa viimeisen vuoden aikana. Hän jäi viime syksynä 36 muun valmentajan kanssa kiinni pelin valmennustilassa olleen ohjelmistovirheen käytöstä. Sitä hyödyntäneet valmentajat saivat kallisarvoista tietoa vastustajajoukkueen liikkeistä.

ESIC antoi Petersenille huijaamisesta kahdeksan kuukauden toimitsijakiellon, jonka päätyttyä hän palasi Heroicin valmentajaksi. Heroic kertoi heinäkuun lopussa antaneensa potkut Petersenille, joka lisäksi haastettiin oikeuteen sopimusrikosta.

Heroicin mukaan valmentaja oli jakanut joukkueen taktiikoihin liittyvää tietoa kilpailijalle. Uusin hölmöily toi Petersenille kahden vuoden toimitsijakiellon ESICiltä, mikä käytännössä romuttaa hänen uramahdollisuutensa huipputasolla.