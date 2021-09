30-vuotias Nicolai ”⁠HUNDEN⁠” Petersen on vetänyt entiset valmennettavansa mukaan viime syksyn huijauskohuun, josta on jo jaettu rangaistuksia.

Kohusta toiseen viimeisen vuoden aikana seilannut Counter-Strike-valmentaja Nicolai ”HUNDEN” Petersen on päättänyt yrittää upottaa entiset valmennettavansa mukanaan.

Petersen on nyt lähettänyt Tanskan TV2:lle sekä esportsin valvontaelimelle (ESIC) kaksi todistetta, joissa mainitaan yksi nykyinen ja yksi entinen Heroic-pelaaja. Petersen väittää koko joukkueen tietäneen hänen huijaamisestaan.

30-vuotias Petersen jäi viime syksynä 36 muun valmentajan kanssa kiinni pelin valmennustilassa olleen ohjelmistovirheen käytöstä. Sitä hyödyntäneet valmentajat saivat kallisarvoista tietoa vastustajajoukkueen liikkeistä. ESIC ja CS:n julkaisija Valve ovat jo jakaneet huijaamiskohuun liittyen rangaistuksia.

Petersen on jo aiemmin väittänyt entisen Heroic-kokoonpanon tienneen hänen huijaamisesta. Toistaiseksi yksikään pelaaja mistään joukkueesta ei ole saanut valmennushuijauskohuun liittyen minkäänlaisia rangaistuksia tai sanktioita.

Väitteiden tueksi Petersen on jakanut todisteita, joiden sisältöä TV2 on avannut. Ensimmäinen todiste on pelipalvelimen loki, joka tallentaa kaiken mitä serverillä tapahtuu.

Lokin mukaan René ”TeSeS” Madsen auttoi Petersenin ennen ottelua peliserverillä sellaiseen kohtaan, joka mahdollisti ohjelmistovirheen käytön. Kyseinen tilanne tapahtui toukokuussa 2020 Heroicin kohdatessa Team Spiritin.

Petersen kilpaili yli 10 vuoden ajan ennen siirtymistään valmentajaksi. Pelaajauran osalta hänet muistetaan eräänlaisena nuorten pelaajien mentorina.

Toinen todiste on ruutukaappaus Petersenin ja Nikolaj ”niko” Kristensenin keskustelusta. TV2:n mukaan Kristensen antaa siinä kuvan, että hän ja muu joukkue olivat tietoisia valmentajan huijaamisesta. Madsenin ja Kristensenin lisäksi joukkueessa pelasivat tuolloin Casper ”cadiaN” Møller, Martin ”stavn” Lund ja Johannes ”b0RUP” Borup.

Madsen ja Kristensen eivät ole kommentoineet väitteitä TV2:lle. Heroicin toimitusjohtaja totesi TV2:lle uusiin väitteisiin liittyen, että Petersenin ”olisi aika kasvaa aikuiseksi ja kantaa vastuu teoistaan”.

Pelaajista Møller, Lund ja Madsen kuuluvat yhä Heroiciin. Borup pelaa nykyisin MAD Lionsissa ja Kristensen on osa Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtamaa OG:ta.

Vielä tänä keväänä Petersen kiisti pelaajien olleen tietoinen hänen huijaamisestaan. Mieli on kuitenkin muuttunut sen jälkeen, kun valmentaja ja Heroic päätyivät ilmiriitaan kesällä.

Riita roihahti heinäkuun alussa, kun Heroic hyllytti Petersenin juuri ennen kesän suurinta turnausta. Joukkue ei avannut syitä julkisesti. Samaan aikaan oli huhuja Petersenin siirrosta kilpailevan Astralis-joukkueen valmentajaksi.

Heinäkuun lopulla Heroic kertoi antaneensa potkut Petersenille, joka lisäksi haastettiin oikeuteen sopimusrikosta. Heroicin mukaan valmentaja oli jakanut joukkueen taktiikoihin liittyvää tietoa kilpailijalle. Esportsin valvontaelin (ESIC) antoi elokuun lopussa tempusta Petersenille kahden vuoden toimitsijakiellon.

Petersen väittää myös TV2:lle Heroicin yrittäneen saada häntä ja pelaajia allekirjoittamaan salassapitosopimuksen, jonka sakkosummaksi oli kirjattu noin 85 000 euroa. Sopimus olisi kieltänyt käytännössä kaiken huijaamiskohuun liittyvän kommentoinnin. Kukaan ei allekirjoittanut sopimusta. Heroicin toimitusjohtaja on vahvistanut sopimuspuheet, mutta ei kommentoinut sen sisältöä tai sakon suuruutta.

Tuore kahden vuoden toimitsijakielto oli mitä todennäköisesti viimeinen niitti Petersenin uralle CS:n huipputasolla. Valmentaja sanoi rangaistuksen saatuaan TV2:lle ettei Counter-Strikella ei ole enää annettavaa hänelle.