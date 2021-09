Ruotsin tähtitehdas hyytyi – CS-legenda kertoo syyt ja syyttää myös itseään

Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund kertoo Ilta-Sanomille, miksi Ruotsi ei ole 15 vuoden jälkeen enää maailman paras CS-maa.

Christopher Alesund menestyi peliurallaan loistavasti sekä CS 1.6- että CS:GO-versioissa. Jälkimmäisessä hän pelasi käytännössä alusta loppuun legendaarisessa Ninjas in Pyjamasissa.

Ruotsi on Counter-Striken 20 vuotta kattaneen historian ylivoimaisesti menestynein maa. Länsinaapurista on tullut lukuisia huippunimiä pelisarjan kolmeen suosituimpaan versioon (1.6, Source, Global Offensive).

Nyt maan tilanne on kuitenkin huolestuttava. Viimeisen viiden vuoden aikana Ruotsista on ponnistanut tähtiin vain 19-vuotias Ludvig ”Brollan” Brolin (Fnatic) ja 23-vuotias Fredrik ”REZ” Sterner (Ninjas in Pyjamas).

Lisäksi maan ykkösjoukkueet Ninjas in Pyjamas ja Fnatic ovat pelanneet jo vuosia ailahtelevaisesti: Mestaruusputket ovat vaihtuneet yksittäisiin voittoihin, on ollut heikkoja jaksoja ja ongelmia kokoonpanojen kanssa. Fnaticin kulunut vuosi on ollut sen huonoin, jonka takia joukkue päätti kesällä luopua pelkkien ruotsalaispelaajien käytöstä.

Miten entisaikojen mahtimaa on ajautunut tähän tilanteeseen? Ilta-Sanomat kysyi asiaa Christopher ”GeT_RiGhT” Alesundilta, joka on yksi CS-historian menestyneimmistä pelaajista. Hän on kokenut Ruotsin huippuajat ja synkät hetket osana Fnatic-, SK Gaming- ja Ninjas in Pyjamas -joukkueita.

Alesundin mielestä alamäki on monen asian summa, mutta syyttävä sormi osoittaa lähtökohtaisesti maan kokeneimpiin huippupelaajiin, sekä pelaaviin että uransa päättäneisiin.

– En minä esimerkiksi koskaan antanut nuorille pelaajille sitä mahdollisuutta, minkä itse sain aikoinaan. Se on urani isoimpia katumuksen aiheita, että en auttanut uutta sukupolvea tarpeeksi, 31-vuotias Alesund myöntää.

Ruotsalaislegendan mukaan pelaajien ja joukkueiden taustalla vaikuttavat organisaatiot ovat myös muuttuneet vuosien saatossa. Alan ammattimaistumisen takia organisaatiot eivät voi enää ottaa samalla tavalla riskejä nuorten pelaajien kohdalla kun vaikka Alesundin uran alkaessa 2007.

NiP on ollut aina yksi CS:GOn kärkinimistä, mutta edellisestä isosta voitosta tulee pian kuluneeksi neljä vuotta. Kuvassa NiPin CS-joukkue kesällä 2017.

Nuorten näytönpaikkoihin huippujoukkueissa ovat vaikuttaneet varsinkin niin sanotun kakkos- ja kolmostason kehitys. Kuukausipalkat ja vakituiset sopimukset vaikeuttavat pelaajien siirtymistä joukkueesta toiseen, mikä on yleisesti hyvä asia. Sen seurauksena kuitenkin huippujoukkueet ottavat aiempaa vähemmän riskejä pelaajavaihtojen suhteen.

– Ruotsin suurjoukkueet uskoivat aina, että meillä oli oikeat palaset käytössä. Se on jollain tasolla kyllä totuus. Toisaalta urani oli pitkä, mutta ilman tukiverkkoani (kuten organisaatioita) se olisi ollut paljon lyhyempi.

Huippujoukkueiden omat CS-akatemiat ovat alkaneet yleistyä vasta tänä vuonna. Ruotsissa omaa akatemiaa pyörittää Ninjas in Pyjamas, joka on nostanut jo useamman nuoren kokeilemaan pelaamista pääjoukkueessa.

Faceit on ollut viime vuosina paikka, josta monen ammattilaisen, kuten ranskalaisen Mathieu ”ZywOo” Herbautin ja virolaisen Robin ”ropz” Koolin, ura lähti nousuun. Yllättävää kyllä pelipalvelun kautta ei ole ponnistanut tähtiin kunnolla pohjoismaalaisia pelaajia.

Alesund sanoo palvelun suosion lähteneen nousuun vasta sen jälkeen, kun useimmissa Pohjoismaissa oli jo nähty merkkejä laskusta. Tanska on ainoana selvinnyt kunnialla. Alesundin mielestä Astralis on yksi syy siihen, sillä se on toiminut esimerkkinä muille tanskalaisjoukkueille.

Ruotsissa roolimallit unohtivat tehtävänsä, lataa Alesund viitaten myös itseensä. Hän ja muut tähdet eivät opettaneet nuoria voittamaan tai auttaneet näitä ammattilaisuuden polulle. Tämä johti pelaajapulaan, joka on heijastunut Fnaticin ja Ninjas in Pyjamasin kohtaamiin ongelmiin.

– Ruotsin tähtitehdas ei vain enää toimi. Meillä ei ole enää seuraavaa Krimziä ( Freddy Johansson, 27) tai f0restia (Patrik Lindberg, 33). Toivon toisaalta olevani väärässä tämän suhteen. Fnatic on esimerkki siitä, että kansainväliset joukkueet vaikuttavat olevan tulevaisuuden tie eteenpäin.

Roolimallien merkitystä ei voi hänen mielestään korostaa tarpeeksi. Hän nimeää esimerkkinä Norjan, joka oli CS:n alkuaikoina yksi maailman parhaista maista. Maa on pärjännyt Pohjoismaista selvästi heikoiten viimeisen 10 vuoden aikana.

– Norjalaiset huippupelaajat ovat kadonneet viime vuosina kuin tuhka tuuleen. Suurin osa Norjan huipuista lopetti aikoinaan suunnilleen samaan aikaan, mikä teki mittavaa vahinkoa, koska norjalaislupauksille ei ollut enää roolimalleja.

Fnatic on CS-historian menestynein joukkue, jos katsotaan koko pelin historiaa 20 vuoden ajalta. Kulunut vuosi on ollut joukkueen historian huonoin, minkä takia pelkkien ruotsalaispelaajien peluuttamisesta luovuttiin kesällä. Kuva syksyltä 2019.

Numerot eivät myöskään valehtele. HLTV listaa tammikuussa aina edellisvuoden 20 parasta pelaajaa tilastojen perustella. Ruotsalaiset dominoivat listaa vuosina 2010–2011 (CS 1.6) ja 2013–16 (CS:GO). Vuonna 2012 listaa ei julkaistu CS:GOn julkaisun takia.

Vuosien 2010–16 välillä HLTV:n listalle ylsi joka kerta vähintään viisi eri ruotsalaispelaajaa, joista ainakin kaksi oli aina kymmenen parhaan joukossa.

Viimeisen neljän vuoden osalta lista on ollut kuitenkin karumpaa luettavaa: Sinne ovat yltäneet vain Johansson (vuosina 2018–20), Brolin (2019–2020) ja Olof ”olofmeister” Kajbjer (2017). Johansson on heistä ainoana kerran yltänyt kymmenen parhaan joukkoon, kun hän oli yhdeksäs vuonna 2018.

33-vuotias Patrik ”f0rest” Lindberg on ollut jo 15 vuotta Ruotsin parhaita pelaajia. Tällä hetkellä hän edustaa Dignitas-joukkuetta, mutta monille hän on tuttu varsinkin Ninjas in Pyjamasista.

Alesund muistuttaa myös maailman muuttuneen huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se on näkynyt myös nuorten pelaamisessa ja siihen suhtautumisessa.

– Enää ei tarvitse olla ammattilainen saadakseen rahaa pelaamisesta. Pelaajat pysyvät mieluummin kotona ja tekevät rahaa vaikkapa striimaamalla. Omassa nuoruudessani piti todistaa taitonsa laneilla, että edes pääsee joukkueeseen. Ei sitä tee enää kukaan.

– Samalla ihmiset ovat oppineet tuntemaan ammattipelaajien elämää ja ymmärtävät ammatin varjo- ja haittapuolet. Se tekee uravalinnasta varmasti vähemmän kiinnostavan monelle.