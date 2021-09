Aldrin Paulo ”Dunoo” Panganin ikoniset lausahdukset on lisätty Dota 2:een, mutta toistaiseksi on epäselvää, miten pysyvästi.

Valve on muistanut elokuun lopussa koronavirukseen menehtynyttä Dota 2 -selostajaa Aldrin Paulo ”Dunoo” Pangania.

Osa Panganin legendaarisista selostushetkistä on lisätty peliin osana chat wheel -äänitoimintoa. Ne saa avattua käyttöön kuulumalla platinatasolla olevaan kiltaan eli ryhmään. Kiltaan liittyminen on ilmaista, mutta uusia kiltoja voivat luoda vain maksullisen Dota Plus -palvelun käyttäjät.

– Olimme surullisia kuultuamme Aldrin Paulo "Dunoo" Panganin, ikonisen filippiiniläisselostajan kuolemasta. Kunnianosoituksena, seuraavalla kaudella chat-rullasta löytyy joitain hänen ikonisimpia lausahduksiaan, kirjoitetaan päivitystä koskevassa blogissa.

Pangan selosti filipinoksi yhdessä Marlon ”Lon” Marcelon kanssa. Kaksikon selostushetkistä elämään ovat jääneet heitot ”Lakad Matataaaag! Normalin Normalin", "Easiest money of my life" ja "The next level play", jotka kaikki on lisätty peliin. Vapaasti suomennettuna ensimmäinen tarkoittaa ”etene varmasti ja iske!”

Lausahdukset ovat aiemmin olleet pelissä 2018–2020, mutta vain joitain kuukausia kerrallaan. Aiemmilla kerroilla ne on sidottu The International -taistelupassiin, joka on perinteisesti julkaistu pelin MM-turnausta varten.

Tältä kuulostaa legendaarinen Lakad Matataag, normalin normalin -lausahdus:

Toistaiseksi ei ole tiedossa, jäävätkö ikoniset lausahdukset pysyvästi osaksi peliä vai eivät. Selostajan yllättävä poismeno huomioitiin laajasti Dota-yhteisössä. Pangania muistivat useat nimekkäät pelaajat, kilpaorganisaatiot ja turnausjärjestäjät.