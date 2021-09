Kaksi esports-liigaa on jo ilmoittanut muutoksista ja kolmas antanut vihjeitä tulevasta.

Yu ”JackeyLove” Wen-Bo oli 17-vuotias voittaessaan League of Legendsin maailmanmestaruuden vuonna 2018 osana kiinalaista Invictus Gaming -joukkuetta. Uuden rajoituksen takia alaikäisten nouseminen kilpapelaamisen huipulle on aiempaa vaikeampaa.

Kiina ilmoitti alkuviikosta rajoittavansa alaikäisten verkkopelaamiseen kolmeen tuntiin viikossa. Alaikäiset saavat jatkossa pelata netissä tunnin päivässä perjantaista sunnuntaihin ja juhlapyhinä.

Päätös on ihmetyttänyt ja kummastuttanut, varsinkin kun Kiina on yksi esportsin kärkimaista. Rajoitus on iskenyt heti kolmeen kilpasarjaan.

Muutokseen ovat reagoineet League of Legendsin LDL-akatemiasarja sekä Overwatch-pelin Contenders-sarja. Lisäksi LoLin huippusarja LPL on antanut vihjeitä muutoksista.

LDL-akatemiasarja on vahvistanut kieltäneensä joukkueita käyttämästä alle 18-vuotiaita pelaajia. Pääosa sarjan pelaajista on täysi-ikäisiä, mutta ainakin Top Esports Challengerin kokoonpanoon kuuluu 17-vuotias He ”Aspire” Jun.

Yllättävän muutoksen takia parhaillaan pelattavia välieriä on lykätty parilla päivällä. Joukkueet ovat saaneet muutaman päivän aikaa korvata alaikäiset pelaajansa. LDL on tilanteen takia antanut joukkueille oikeudet etsiä pelaajia jo joukkueista, joiden kausi on päättynyt. Normaalisti tämä on kiellettyä.

LPL-huippusarja ei ole vielä kommentoinut rajoituksen vaikutuksia, mutta Oh My God -joukkuetta edustava alle 18-vuotias Lin ”Creme” Jian on jo poistettu joukkueensa LPL-sivulta. Tämä viittaisi myös maan huippusarjan noudattavan rajoituksia.

Kiinan Overwatch Contenders -liiga ilmoitti rajoituksen takia siirtäneensä kaikkia otteluita viikolla. Joukkueet saavat tehdä viikon aikana muutoksia kokoonpanoihin.

Conterders toimii eräänlaisena ponnahduslautana kohti Overwatch Leagueta, minkä takia ”farmisarjassa” on mukana jokaisella kaudella muutamia alaikäisiä. Kiinassa on neljä Overwatch League -joukkuetta, jotka ovat seuranneet tiiviisti Contenders-pelaajien kehitystä.