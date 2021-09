Japanilaisen kilpapelaajan toiminta johti penkitykseen ja sakkoihin, jotka sai pelaajan sijaan tämän edustaman joukkueen omistaja.

19-vuotias Kouiki Sekikawa jäi kiinni alkoholin nauttimisesta alaikäisenä. Hän on nyt sivussa huippuliigasta lähes kaksi kuukautta.

PUBG MobilEN huippunimiin lukeutuva japanilainen Kouiki ”Devine” Sekikawa on tuottanut joukkueelleen roimat sakot, uutisoi DOT Esports.

Sekikawa jäi kiinni alkoholin juomisesta alaikäisenä yhdessä alaikäisen naisen kanssa. Sekikawa on 19-vuotias, kun Japanissa alkoholin ostoikäraja on 20 vuotta.

Pelaaja edustaa Reject-organisaatiota, joka on ottanut vastuun tapahtuneesta. Rejectin lausunnossa sanotaan, ettei yhtiö ole pitänyt pelaajiaan tarpeeksi silmällä, mikä on mahdollistanut tapahtuneen. Sekikawa on tilanteen takia siirretty vilttiketjuun toistaiseksi.

Rejectin omistaja on saanut tapahtuneesta miljoonan jenin eli reilun 7600 euron sakot PUBG Mobile Japan Leaguelta (PMJL). Lisäksi Sekikawa ei saa pelata liigan syyskaudella, joka pelataan syys–lokakuun aikana. Reject on liigan hallitseva mestari voitettuaan kevätkaudelta 113 000 euroa.

PJML:n kevätkauden parhaita hetkiä:

PUBG Mobile on erittäin suosittu mobiilipeli, joka on tuottanut sitä julkaisevalle Tencentille jo 4,2 miljardia euroa. Peli ja sen erilaiset versiot ovat olleet kovaa huutoa esimerkiksi Intiassa, Kiinassa, Indonesiassa ja Japanissa.

Kyseessä on selviytymispeli, jossa pelaajat/joukkueet hyppäävät saarelle etsimään tarvikkeita ja taistelemaan hengestään. Viimeinen elossa on voittaja. Kilpaotteluissa pelaa 16 joukkuetta, joissa jokaisessa on neljä pelaajaa.