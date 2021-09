Pelikehittäjän päätös tuli yllätyksenä, eikä uudistuksen vastaanotto ole ollut positiivinen.

Seer on Apexin uusin hahmo, joka lisättiin peliin elokuun alussa. Sen jälkeen Respawn on ollut kritiikin kohteena eikä uusin päätös ole muuttanut tilannetta.

Apex Legendsin kehittäjä Respawn ”nerffaa” eli heikentää merkittävästi pelin liikevalikoimaa poistamalla mielipiteitä jakavan tap-strafing-ominaisuuden.

Ominaisuus poistetaan, koska sen käyttö on Respawnin mukaan useimmille liian vaikeaa, sitä vastaan on vaikea puolustautua eikä sitä voi ennakoida. Tap-strafing poistetaan tulevassa 10.1. suurpäivityksessä.

Tap-strafing on normaalista poikkeava hyppy, jossa pelaaja singahtaa eri suuntaan kuin mihin hän oli hyppäämässä. Tekniikan käyttö vaatii oikean ajoituksen, jonka hahmottaminen on ollut monille hankalaa. Konsolipelaajat eivät ole voineet käyttää ominaisuutta johtuen konsoliohjainten rajoituksista.

Tältä näyttää tap-strafe:

Respawnin ilmoitus on kerännyt yli 16 000 jakoa ja 28 000 tykkäystä Twitterissä. Redditissä muutosta koskevat ketjut eri alaosioilla keräsivät yhteensä tuhansia kommentteja.

Kommentit ovat pääasiassa olleet ihmettelyä ja naureskelua Respawnin päätöksestä. Apex Legends tunnetaan varsin liikkumismekaniikoistaan, joten moni ei ole sulattanut muutosta.

Varsinkin smmattilaispelaajat ja striimaajat ovat tuoneet kiukkunsa esiin, koska heidän mukaansa pelin taitotasoa lasketaan tämänkaltaisilla muutoksilla. Monien mielestä peliin on tehty viime aikoina liikaa muutoksia konsoliohjainta käyttävien ehdoilla tai vain heitä ajatellen. Pääosa Apex-pelaajista pelaa konsolilla ja ohjaimella, mutta kilpapuolella pc on ollut dominoiva alusta.

– Oikeasti paskin ikinä tehty päätös, tylytti Christian ”Nokokopuffs” Feliciano.

– Sanoin tämän tapahtuvan, naureskeli TSM:n tähtinimi Phillip ”ImperialHal” Dosen.

– Todennäköisesti huonoin päätös, jonka olette tehneet vähään aikaan. Tapatte tosiaan jokaisen liikkumismekaniikkaan liittyvän taidon, mitä pelissä vielä oli, sanoi Dan ”rpr” Ušić.

– Respawnin yritys pitää hiiren ja näppäimistön käyttäjät sekä ohjaimella pelaavat samalla pelikentällä imee taas kerran kaiken hauskuuden pois Apexista, purnasi suosikkistriimaaja Brandon ”Aceu” Winn, joka on pelin kärkinimiä liikkumismekaniikkojen käytössä.

– Taas mennään ohjainpelaajien mukaan. Luovutaan jo apupyöristä, twiittasi Faide-niminen striimaaja.

Puolustajiakin löytyi. Moni huomautti tap-strafingin olevan enemmänkin pelimoottorin hyväksikäyttöä kuin pelissä tarkoituksella oleva ominaisuus. Kommenteissa korostettiin varsinkin, miten tap-strafing on ollut epäreilu konsolipelaajat huomioiden, koska nämä eivät ole pystyneet käyttämään sitä.

– En välitä tästä muutoksesta, mutta jos heikennätte liikkumismekaniikkoja, tehkää samalla muutoksia automaattitähtäykseen, kommentoi eräs pelaaja.

– Kiitos. Tap-strafing oli epäreilu pelimekaniikka meitä ohjaimella pelaavia kohtaan.

– Lol, kuvittele olevasi vihainen tästä. Mitä jos vain tulisit paremmaksi sen sijaan, että hyödyntäisit rikkinäistä pelimekaniikkaa, twiittasi eräs kommentoija.

Ensimmäisen persoonan räiskintäpeli Apex Legends on ollut viime kuukausina suositumpi kuin koskaan. Sillä on tällä hetkellä yli kymmenen miljoonaa aktiivista pelaaja. EA:n julkaisema peli on ladattavissa ilmaiseksi pc:n lisäksi Xbox Onelle, PlayStation 4:lle ja Nintendo Switchille.

Pelin toinen esports-kausi alkaa syyskuussa. Toisella kaudella pelataan viiden miljoonan dollarin kokonaispotista viidellä eri alueella. Luvassa on sekä alueellisia että kansainvälisiä turnauksia, joista kirsikkana kakun päällä on heinäkuussa 2022 pelattavat MM-kisat.