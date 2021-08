Call of Duty -legenda lopettaa 26-vuotiaana – tienasi lähes miljoona dollaria, voitti 22 turnausta

Matthew ”FormaL” Piper yllätti Call of Duty -fanit lopettamisilmoituksellaan.

Kahdeksan vuotta ja kahdeksan eri Call of Duty -versiota, joissa kaikissa menestystä. Matthew ”FormaL” Piper on yksi pelisarjan kaikkien aikojen pelaajista.

Call of Dutyn kaikkien aikojen menestyneimpiin pelaajiin lukeutuva amerikkalainen Matthew ”FormaL” Piper lopettaa 26-vuotiaana.

Piper kertoi Twitterissä, ettei kilpaileminen tunnu enää samalta kuin aiemmin. Hän ei ole olevansa enää henkisesti täysillä kilpailija, minkä takia on aika luovuttaa paikka jollekin toiselle. Taidot kuitenkin riittäisivät vielä kilpailemiseen parhaiden kanssa, hän totesi.

– Nämä eivät ole jäähyväiset. Tämä on vain askel siihen, että pidän enemmän hauskaa ja nautin videopeleistä ilman kilpailun tuomaa stressiä, Piper kirjoitti faneilleen.

Piper muistetaan erityisesti OpTic Gaming -joukkueesta, jossa hän pelasi vuosina 2014–18 yhdessä Seth ”Scump” Abnerin, Ian ”Crimsix” Porterin ja Damon ”Karma” Barlowin kanssa.

OpTicin ikoninen kokoonpano voitti kaiken mahdollisen neljän vuoden aikana, kuten X Gamesin vuonna 2016 ja MM-kultaa vuonna 2017. Piper valittiin MM-voiton yhteydessä turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

Piper on OpTicin ohella pelannut FaZessa, Envyssä, Luminosityssa, Chicago Huntsmenissa ja OpTic Chicagossa, joka jäi hänen viimeiseksi joukkueekseen. Piperin ja OpTicin viimeinen koitos oli MM-turnaus, jossa joukkue jäi sijalle 5.–6.

Piper pelasi Halo-pelisarjaa menestyksekkäästi ennen kuin vaihtoi Call of Dutyyn. Kilpaurasta jäi käteen hurjat voitot, yksi MM-sormus ja X Games -mitali.

Kahdeksan Call of Duty -vuotensa aikana hän pelasi kaiken kaikkiaan 71 turnauksessa, joissa hän ylsi finaaliin 31 kertaa. Mestaruuksia tuli 23 ja kaikista kilpaotteluista hän voitti 70,6 prosenttia. Palkintorahaa hän voitti urallaan 894 000 dollaria eli noin 756 000 euroa.

Call of Dutyn lisäksi Piper on kilpaillut Halossa, jossa hän oli vuoteen 2013 asti pelin kärkinimiä. Piper keskittyy jatkossa sisällöntuottamiseen: Twitchissä häntä odottaa lähes 600 000 fania ja Twitterissä on seuraajia yli 900 000.