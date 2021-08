Nintendo puuttui peliin ja pisti stopin turnaukselle – ”Mielenvikaista”

Nintendo käytti valtaansa ja määräsi pelitapahtuman perumaan yhden turnauksen, koska siinä olisi käytetty peliä muuttavaa modia.

Yhdysvaltalaisessa Riptide-pelitapahtumassa ei pelata Project+:aa, koska Nintendo ei salli sitä.

Riptide ilmoitti asiasta Twitterissä, jossa se sanoi Nintendon olleen suoraan yhteydessä järjestäjiin. Keskustelut Nintendon edustajan kanssa johtivat Project+:n poistamiseen tapahtumasta kaikin tavoin.

Project+ on suositun tappelupelin Super Smash Bros. Brawlin päälle rakennettu modi, joka laajentaa peliä lisäämällä uusia karttoja, muuttamalla hahmoja ja pelaamista ylipäätään.

Riptidessa (10.–13.9. Ohio, Yhdysvallat) oli tarkoitus järjestää yksilö- ja pariturnaus Project+:ssa. Tapahtumassa pelataan perumispäätöksen jälkeen turnaukset Super Smash Bros. Meleessa (2001, GameCube), Super Smash Bros. Ultimatessa (2018, Switch), Rivals of Aetherissa ja Splatoon 2:ssa.

Nintendo esti jo toista kertaa vuoden sisään yhtiön pelin päälle julkaistun modin käyttämisen turnauksessa. Viime vuoden lopulla Nintendo pisti stopin suurelle The Big House -turnaukselle, jonka järjestäjät eivät ensin noudattaneet pyyntöä tiputtaa Slippi-modilla pelattava turnaus pois tapahtumasta.

Nintendo lähetti perään cease and desist -toimenpidekirjeen, joka sai järjestäjät perääntymään. Yhtiö vetosi kirjeessä tuotteensa ja brändinsä suojeluun. Nintendo on suhtautunut aina hyvin nihkeästi modeihin, joita se on määrännyt lopetettavaksi kovaa tahtia.

NintendoN päätös on raivostuttanut tuhannet pelaajat. Riptiden omalla ilmoituksella on pelkästään 4300 uudelleenjakoa ja yli 22 000 tykkäystä.

Smashin huippunimi Juan ”Hungrybox” Debiedma on yksi Nintendon toimen lytänneistä. Hän huomautti ettei vuonna 2008 Wiille julkaistua Brawlia voi pelata enää netissä eikä sitä edes myydä. Hänen mielestään Nintendon toimille ei ole järkeviä perusteita.

– Mielenvikaista, hän summasi mietteensä Nintendon toiminnasta.

Modit ovat olleet jo pitkään merkittävässä osassa pelikulttuuria. Modeista alkunsa on saanut myös moni suosikkipeli, kuten kilpapeleinäkin menestyneet Counter-Strike ja Dota.