Video: Ikonisesta Counter-Strike-hetkestä lähes 20 vuotta

Emil ”HeatoN” Christensenin legendaarinen säästökierros on painunut monen Counter-Strike-pelaajan mieleen.

Ruotsalainen Emil ”HeatoN” Christensen, 37, oli 2000-luvun alkupuolella Counter-Strike 1.6:n supertähti.

Christensen muistetaan Ninjas in Pyjamasin ja SK Gamingin kaltaisten joukkueiden keulakuvana. Monille hän on tuttu yhdestä tietystä pelitilanteesta, joka tapahtui vuonna 2001.

Silloin 17-vuotias Christensen nujersi yksin eräällä kierroksella koko 4Kings-joukkueen Aztec-kartassa. Hän lähti kierrokselle pelkän Usp-pistoolin kanssa, mutta sai yllätettyä sillä nopeasti kaksi vastustajaa. Toiselta kuolleelta ruotsalainen otti AK47-rynnäkkökiväärin, jota hyödyntäen viimeiset kolme pelaajaa putosivat nopeasti.

Monet muistavat videon sen alkuperäisestä, hyvin pikselöityneestä versiosta, jossa soi taustalla Chesney Hawkesin esittämä The One and Only. Se on katsottavissa alla.

Christensen on muistellut yhtä uransa huippuhetkeä muun muassa ESL:n videolla, johon on löydetty jopa videomateriaalia pian 20 vuotta vanhasta turnauksesta.

– Menin todella tyhmään paikkaan, en tiedä muuta sanoa. Sitten tuli se outo kohta: minusta kirjaimellisesti tuntui kun jokin olisi ottanut ohjat käsistäni, Christensen muisteli tilannetta vuonna 2019 julkaistulla ESL:n videolla.

ESL:n ”ikoniset hetket” -sarjan video Christensenin suorituksesta:

Ikimuistoinen tilanne tapahtui CPL Winter 2001 -turnauksessa. Christensenin edustama Ninjas in Pyjamas voitti Dallasissa pelatusta turnauksesta 50 000 dollaria.

Christensen kilpaili vuoteen 2007 asti. Lopetettuaan hän siirtyi manageriksi tuoden muun muassa Ninjas in Pyjamas -brändin takaisin vuonna 2012 CS:n uusimman osan Global Offensiven julkaisun alla.

Nykyisin 37-vuotias ruotsalainen on yksi maansa suosituimmista striimaajista. Lähetyksissään hän pelaa CS:GOta tuhansille katsojille.

