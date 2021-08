Selostaja kuoli koronaan – lentäväksi lauseeksi muodostunut heitto jäi pelin historiaan

Aldin Pangan oli selostamassa yhtä Dota-historian tunnetuimmista hetkistä.

Filippiiniläinen Dota 2 -selostaja Aldrin Paulo ”Dunoo” Pangan on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, uutisoi muun muassa Hyprgame.

Sivuston mukaan Pangan kertoi viime viikolla Facebook-sivullaan sairastuneensa koronaan 9. elokuuta. Hänellä oli heti alkuun hengitysvaikeuksia, mutta hän ei heti päässyt sairaalahoitoon. 16. elokuuta hän jakoi Facebookissa videon, jossa hän hengittää happinaamarin avulla.

Tilanne ei kuitenkaan parantunut hoidosta huolimatta. Suru-uutinen Panganin kohtalosta lähti leviämään Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä. Selostajan ikää ei tiedetä, mutta hänen uskotaan olleen 25–35-vuotias.

Pangan, joka tunnettiin Dunoo-nimimerkin lisäksi Kuya D:nä, sinetöi paikkansa Dota-historiaan selostaessaan Marlon ”Lon” Marcelon kanssa Fnaticin ja Team Secretin välistä ottelua vuonna 2018.

Kyseisessä ottelussa Lon huusi erään taistelun aikana filipinoksi ”lakad matataag”, johon Pangan lisäsi perään ”normalin, normalin”. Vapaasti suomennettuna selostajien heitot tarkoittivat yhdessä suurin piirtein ”etene varmasti ja iske!”

Alkuperäinen tilanne, joka on jäänyt palavasti monen Dota-pelaajan mieleen, on katsottavissa alta. Eri videoita kyseisestä tilanteesta on katsottu useita miljoonia kertoja.

Lausahduksen kirjaimellinen merkitys ei ole monille välttämättä edes tuttu, mutta se on osa Dota-historiaa. Se ja selostusparin monet muut tunnetut heitot, kuten ”easiest money of my life” (elämäni helpoimmat rahat), lisättiin nimittäin samana vuonna osaksi peliä.

MM-turnauksen yhteydessä tuotiin myyntiin taistelupassi, jonka sadattuhannet ostajat saivat käyttöönsä normalin normalinin kaltaisia äänikomentoja. Lausahdukset muistetaan myös MM-kisoista, jossa MM-kultaa vuosina 2018 ja 2019 voittanut OG-joukkue viljeli erityisesti lakad matataagia ja normalin normalinia.

Panganin menehdyttyä monet Dota-pelaajat ovat toivoneet pelijulkaisijaa Valvea lisäämään lausahdukset pysyvästi osaksi peliä. Lukuisat tunnetut esports-organisaatiot OG etunenässä ovat muistaneet Pangania.

Filippiinien koronatilanne on tällä hetkellä maan pahin sitten epidemian alun. Viimeisen seitsemän päivän aikana tapauksia on todettu keskimäärin hieman yli 15 000 per päivä. Uusia kuolemia on uutisoitu päivittäin noin 250. Maan väestöstä vain 17,3 % on saanut ensimmäisen rokotteen.