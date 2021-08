McCree-nimi jää historiaan vielä tänä vuonna. Hahmo sai nimensä entiseltä työntekijältä, joka on liitetty Activision Blizzardin ahdistelukohuun.

McCree-hahmo saa loppuvuodesta uuden nimen. Cowboy on ollut pelin julkaisusta asti yksi suosituimmista hahmoista.

Overwatch-pelin suosituimpiin hahmoihin kuuluvan McCreen nimi vaihdetaan, kerrotaan pelin Twitter-tilillä.

McCree-hahmo on nimetty Blizzardin työntekijän Jesse McCreen mukaan. Hän on yksi monista, jonka nimi yhdistettiin kesän aikana Activision Blizzardin suureen ahdisteluskandaaliin. McCree jätti yhtiön pian kohun noustua 11. elokuuta 2021.

Twitteriin jaetussa viestissä sanotaan ettei McCree-nimi kuulu enää peliin, koska se ei istu siihen, mitä Overwatch edustaa. Samalla kehitystiimi vahvisti, ettei tulevia hahmoja nimetä enää työntekijöiden mukaan. McCreen nimi vaihdetaan loppuvuoden aikana.

NimenSÄ hahmolle antanut Jesse McCree nousi esille ahdistelukohuun liittyen heinäkuun lopussa, kun Kotaku kirjoitti pitkän paljastusartikkelin ”Cosby-sviitti”-nimisestä hotellihuoneesta.

Kotakun mukaan se oli ”viinalla täytetty tapaamispaikka”, jossa verkostoiduttiin esimerkiksi johtajien kanssa ylennysten toivossa. McCree oli yksi työntekijöistä, joka poseerasi huoneessa olleen Bill Cosbyn muotokuvan kanssa.

Huoneen nimi viittaa huoneessa olleeseen tauluun amerikkalaiskoomikko Bill Cosbysta, joka on ollut syksystä 2014 asti otsikoissa seksuaalirikoksista ja niihin liittyvistä oikeudenkäynneistä.

McCree eli lännenmies on ollut ollut alusta asti yksi pelin suosituimmista hahmoista, josta on tehty esimerkiksi Funko Pop! -lelu. McCree on nähty monissa Overwatchin suosituimmissa videoissa.

Nimenmuutoksella on spekuloitu jo hetken aikaa. Kohun alettua Overwatch Leaguen selostajat lopettivat McCreen nimen mainitsemin lähetyksissä. Hahmoon on viitattu yksinkertaisesti cowboyna.