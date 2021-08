Useamman huippujoukkueen takana oleva esports-yhtiö on tehnyt 2,5 vuodessa tappiota yli 30 miljoonaa euroa.

MAD Lions on tällä hetkellä Euroopan paras League of Legends -joukkue. OverActive Media käyttää samaa nimeä myös Counter-Strike-joukkueellaan.

Kanadalainen esports-yhtiö OverActive Media on tehnyt viimeisen 1,5 vuoden aikana huomattavat tappiot, uutisoi Dexerto. Jutussa esitetyt luvut on muunnettu Kanadan dollareista euroiksi.

Yhtiön liikevaihto oli tammi-kesäkuun aikana 2,3 miljoona euroa mutta tulos jäi tappiolle 5,5 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi peräti 56 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Yhtiö odottaa liikevaihtonsa nousevan merkittävästi vuoden toisella puoliskolla.

Yhtiö avasi tänä keväänä Torontoon oman studion:

Aiempiin vuosiin verrattuna OverActive Median liiketoiminta on kehittynyt merkittävästi. Se on kuitenkin ollut alusta asti pahasti tappiollista.

Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli vajaat 1,5 miljoonaa euroa ja tappiota tuli häkellyttävät 15,5 miljoonaa euroa. Joukkue osti silloin muun muassa liigapaikkoja.

Viime vuonna liikevaihto kasvoi koronasta huolimatta 5,6 miljoonaan euroon, mutta tulos jäi pakkaselle kaikesta huolimatta 10,9 miljoonaa.

Kaiken kaikkiaan OverActive Media on tehnyt 2,5 vuodessa 34,6 miljoonan euron tappiot.

OverActive Media omistaa paikat Overwatchin, League of Legendsin, Call of Dutyn ja Counter-Striken huippusarjoissa. Yhtiön joukkueet ovat Toronto Defiant (Overwatch League), Toronto Ultra (Call of Duty) ja MAD Lions (LEC, Flashpoint).

Yhtiö on maksanut liigapaikoista yhteensä kymmeniä miljoonia euroja. Sarjapaikoista eniten arvoa on nostanut LEC eli LoLin Eurooppa-liiga. Yhtiö maksoi vuonna 2018 LEC-paikasta 10 miljoonaa euroa, kun tänä kesänä Team BDS lunasti liigapaikan toiselta joukkueelta 26,5 miljoonalla.

MAD Lions on ollut tänä vuonna yksi LoLin kärkinimistä, ja Toronto Ultra nappasi juuri päättyneissä CODin MM-kisoissa hopeaa. Menestyksen lisäksi yhtiö on tehnyt tänä vuonna merkittäviä sponsorisopimuksia muun muassa Bud Lightin, TD Bankin ja Warner Musicin kanssa.

OverActive Median omistajia ovat esimerkiksi musiikin supertähti The Weeknd sekä jääkiekkoseura Toronto Maple Leafsin pelaaja Mitch Marner. Yhtiö listautui Toronton pörssiin heinäkuussa 2021. Osakehinta on sen jälkeen pudonnut 1,27 eurosta 1,06:een.

Hyvistä tuloksista ja kasvusta huolimatta yhtiön toiminta on edelleen tappiollista. Esportsissa vain harva joukkue tekee voittoa, mutta tällä hetkellä sijoittavat avaavat lompakkoaan tulevaisuutta ajatellen.

