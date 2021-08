Aleksi Virolaisen joukkue liekeissä – maailman kolmonen kaatui leikitellen

OG on aloittanut ärhäkästi ESL Pro Leaguen B-lohkossa. Kahdesta ottelusta on alla kaksi vakuuttavaa voittoa.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen luotsaama OG-joukkue on aloittanut Counter-Striken huippusarjan ESL Pro Leaguen erinomaisesti.

OG johtaa viikonlopun jälkeen B-lohkoa voitettuaan molemmat ottelunsa. Voitot tulivat 2–0-tuloksilla lohkon kärkinimistä eli G2 Esportsista ja Virtus.prosta.

Varsinkin sunnuntain G2-voitto meni OG:lle suorastaan murskaavan ylivoimaisesti. Virolaisen joukkue on hävinnyt tähän asti pelaamastaan 96 kierroksesta ainoastaan 32 eli kolmanneksen. OG:n tähti on ollut tarkkuuskivääripelaaja Mateusz ”mantuu” Wilczewski, joka on tällä hetkellä turnauksen tehokkain pelaaja 1,44 ratingilla.

B-lohkon kaksi ensimmäistä kierrosta ovat tarjonneet yllättäviä tuloksia. HLTV:n maailmanlistalla G2 on kolmas ja Virtus.pro viides, mutta lohkon kärkinimet jakavat tällä hetkellä jumbosijan voitoitta.

OG:n kanssa lohkon kärjessä on venäläinen forZe, joka on niin ikään voittanut molemmat ottelunsa. Complexitylla ja Sinnersillä on alla yksi voitto ja tappio.

G2:lla ja Virtus.prolla on yhä mahdollisuudet pudotuspeleihin, mutta lohkovoitto näyttää jo epätodennäköiseltä. Lohkon kolme parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin, jossa lohkovoittajat aloittavat pelit suoraan toiselta kierrokselta.

OG:n seuraava ottelu on forZea vastaan tiistaina kello 17.45. Ottelua voi seurata Telia Esports Seriesin Twitch-kanavalta.