Esports

Fifa-peli saa ison ja ilmaisen kilpailijan, jolla on kova tavoite – ”Miksi maailman suurin urheilu­laji ei voisi olla maailman suurin peli?”

Uuden Goals-jalkapallopelin taustalla on tunnettu esports-nimi, joka on kyllästynyt Fifa-pelin nykytilanteeseen. Julkaisuajankohdasta ei ole vielä tietoa, mutta suunnitteilla on AAA-luokan ilmaispeli.

EA:n julkaisema Fifa (kuvassa) on ollut jo pitkään jalkapallopelien kuningas. Uutena tulokkaana kentälle astuu tulevaisuudessa Goals, jonka tekijät keskittyvät kilpapuoleen alusta asti.