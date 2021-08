Suomalaisilla edessä tärkeät pelit – CS-majorin osallistujat ratkeavat lokakuussa

Counter-Striken tulevan major-turnauksen viimeinen karsintaturnaus pelataan 29.9.–10.10. Tällä hetkellä vain yksi suomalaispelaaja on kiinni kisapaikassa.

Joonas ”doto” Forss (vasemmalla) ja Jani ”Aerial” Jussila tarvitsevat viimeisestä karsintaturnauksesta roimasti pisteitä, jos he haluavat päästä joukkueidensa kanssa majoreille.

ESL järjestää Counter-Striken major-karsintasarjan eli RMR:n viimeisen turnauksen jokaisella kuudella karsinta-alueella. Viimeinen karsintaturnaus on nimeltään IEM Fall.

Turnausten päävaiheet pelataan 29.9.–10.10. välisenä aikana. Euroopan-turnaus on ainoa, jossa joukkueet matkaavat vielä julkistamattomaan paikkaan pelaamaan ottelut studiosta. Muiden alueiden osalta tärkeät pelit pelataan netissä.

Euroopan-turnaukseen osallistuu 24 joukkuetta. Neljä avointa karsintaa pelataan 28.8.–10.9. välisenä aikana, minkä jälkeen vuorossa on suljettu karsinta 14.–16.9. Päävaiheen osallistujista puolet kutsutaan nykyisen RMR-pistetilanteen perusteella.

Suomalaisista major-paikassa on tällä hetkellä kiinni ainoastaan Jesse ”zehN” Linjalan FunPlus Phoenix, joka on kahdeksas. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG on tällä hetkellä yhden sijan ja 50 pisteen päässä viimeisestä jatkopaikasta.

HAVU Gamingilla ja Joonas ”doto” Forssin tähdittämällä ENCEllä ei ole vielä pisteitä. Molempien joukkueiden major-unelma elää vielä, mutta kisapaikka vaatii arviolta top6-sijoituksen karsinnassa.

Phoenix ja OG pääsevät keräämillään RMR-pisteillä suoraan karsintaturnauksen päävaiheeseen. ENCE saa kutsun suljettuun karsintavaiheeseen ESL:n maailmanlistasijoituksensa perusteella, mutta HAVUn tilanne on vielä auki. Nykysijoituksella HAVU joutuisi aloittamaan avoimista karsinnoista.

RMR-pistetilanne on nähtävillä alueittain jutun lopusta löytyvästä taulukosta.

TulevA major-turnaus on pelin ensimmäinen yli kahteen vuoteen. PGL:n järjestämä kahden miljoonan dollarin turnaus pelataan loppusyksystä 23.10.–7.11. Tällä hetkellä turnaus ollaan järjestämässä Tukholmassa, mutta kisamaa saattaa vielä vaihtua koronarajoitusten takia.

