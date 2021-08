10 vuotta sitten järjestettiin peliturnaus, joka avasi rahahanat – kaikki muuttui

The International oli vuonna 2011 esportsin ensimmäinen miljoonan dollarin turnaus. Sen vaikutus koko alaan ja erityisesti palkintorahojen kehitykseen on kiistämätön.

17. elokuuta 2011 Saksassa alkoi peliturnaus, joka mullisti esportsin kertaheitolla. Kyseessä oli ensimmäinen miljoonan dollarin turnaus.

Turnaus oli nimeltään The International, joka pelattiin siihen aikaan kehitysvaiheessa olleessa Dota 2 -pelissä. Ottelut pelattiin pelialan suurimpiin messuihin kuuluvan Gamescomin yhteydessä.

Saksassa järjestettyyn turnaukseen kutsuttiin 16 joukkuetta ympäri maailmaa. Viiden päivän kilpailemisen jälkeen voittajaksi kruunattiin ukrainalaispainotteinen Natus Vincere. Turnauksen palkintopotti oli yhteensä 1,6 miljoonaa, josta Na’Vi vei kotiin miljoonan.

Ensimmäinen The International pelattiin jo ennen Dota 2:n julkaisua. Gamescom-tapahtumassa katsojat seurasivat otteluita istuen esimerkiksi messuhallin lattialla.

Turnauksen takana oli Steam-pelikaupan ja Half-Life- sekä Counter-Strike-pelisarjojen julkaisija Valve. Yhtiö järjesti turnauksen markkinoidakseen tekeillä ollutta Dota 2:ta, joka esiteltiin yleisölle messujen aikana näkyvästi.

Valve pisti turnaukseen kaiken kaikkiaan 1,6 miljoonaa dollaria palkintorahaa. Ennätyspotti nousi otsikoihin ympäri maailmaa.

Menestyksekkään lanseerauksen jälkeen Valve on jatkanut The International -turnausten järjestämistä. Palkintopotit ovat nousseet vuosien saatossa roimasti: lokakuun turnauksessa on jaossa 40 miljoonaa dollaria (34,1 miljoonaa euroa).

The International on yksi esportsin suurimmista tapahtumista vuosittain. Finaaleja seuraa jopa kymmenettuhannet fanit paikan päällä.

Valven ja The Internationalin vaikutus koko esportsin kehityskaareen on ollut massiivinen. TI:n jälkeen miljoonan dollarin palkintopotit eri pelien tärkeimmissä turnauksissa ja MM-kisoissa alkoivat hiljalleen yleistyä.

Esimerkiksi Dota-kilpailijan League of Legendsin MM-kisojen palkintopotti oli syksyllä 2012 jo kaksi miljoonaa dollaria, kun kesällä 2011 jaossa oli 100 000. Tähän mennessä miljoonaturnauksia on järjestetty yhteensä jo 135, listaa Esports Earnings.

Ensimmäinen The International nosti palkintorahat aivan uudelle tasolle. Tapahtuman kolmas versio mullisti toistamiseen esports-kentän.

Vuoden 2013 The Internationalin palkintopotti alkoi 1,6 miljoonasta dollarista, mutta fanit pystyivät lihottamaan pottia ostamalla peliin lisättyjä virtuaalisia kisatuotteita. Se nousi lopulta 2,8 miljoonaan dollariin, joka oli silloin uusi ennätys.

Seuraavana vuonna joukkorahoitus nosti The Internationalin palkintopotin peräti 10,9 miljoonaan dollariin. Pian joukkorahoitusmallia hyödynnettiin myös kilpailevissa peleissä.

Tällä hetkellä esportsin kaikkien aikojen suurin palkintopotti on vuoden 2019 The Internationalissa jaettu 34,3 miljoonaa dollaria. Uusi ennätyssumma on 40 miljoonaa dollaria, jos koronan takia elokuulta lokakuulle siirretty The International saadaan järjestettyä vihdoin ja viimein.