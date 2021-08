Valorantin tulevassa suurturnauksessa ei yllättäen kuulla suosikkiselostajaa.

Syyskuussa pelataan Berliinissä Valorantin toinen kansainvälinen turnaus, VCT Masters Berlin.

Berliiniin matkaa 16 maailman parasta joukkuetta, mutta kotikatsojien pettymykseksi pelin suosituimpiin selostajiin lukeutuvaa Daniel ”ddk” Kapadia ei osallistu tapahtumaan.

Kapadia paljasti Twitterissä jääneensä ilman kutsua, joten hän ei jäänyt selostusporukan ulkopuolelle esimerkiksi liian kovan palkkapyynnön takia.

Suosikkiselostajan jääminen suurturnauksen ulkopuolelle on ihmetyttänyt Valorantin esports-seuraajia.

– Tämä on iso pettymys. Kilpailevana selostajana voin myöntää, että olet yksi Valorantin parhaista [selostajista] ja yleisesti esportsin kärkinimiä, kommentoi Dustin ”dusT” Mouret.

– V***u mikä sekasotku. Epäilemättä paras selostajamme ei tule olemaan yhdessä vuoden suurimmista tapahtumista, ihmetteli toimittaja George Geddes.

– Tämä saa minut vihaiseksi, kommentoivat sekä Team Liquidin sisällöntuottaja Lucas ”Mendo” Håkansson että Counter-Strike-pelaaja Alex ”LeX” Deily.

Valorantin julkaisijan Riot Gamesin uskotaan käyttävän turnauksessa pitkälti eurooppalaisselostajia. Berliinin selostajakokoonpanoa ei ole vielä julkaistu.

Monille esports-seuraajalle Kapadia on tuttu CS:stä, jossa hän selosti suurimpia turnauksia aktiivisesti vuosina 2015–2019. Hän on jo hetken aikaa keskittynyt Valorantiin, jossa hän on yhdessä entisen CS-ammattilaisen Sean Garesin kanssa muodostanut suositun selostusparin.

Gares ei ole kommentoinut selostustilannettaan Berliinin osalta. Kaksikkoa odotettiin Berliiniin erityisesti siksi, että Pohjois-Amerikka on ollut Valorantin ykkösalue.

Kuluvaa vuotta on dominoinut yhdysvaltalainen Sentinels, joka voitti toukokuussa pelatun Masters Reykjavikin näytöstyyliin. Berliinissä joukkue puolustaa titteliä 9.–19. syyskuuta.

Suomalaispelaajista osallistumisen on varmistanut toistaiseksi vain Santeri ”BONECOLD" Sassi, jonka Acend-joukkue on ollut kovassa iskussa Euroopassa. Suomalaispelaajista turnaukseen voivat vielä edetä Elias ”Jamppi” Olkkonen (Team Liquid) ja Aaro ”hoody” Peltokangas (Giants Gaming).