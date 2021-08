Suosikkistriimaajan hämmentävä pelihaaste venähti 54 tuntiseksi, mutta päättyi onnistuneesti. Peliyhtiö lähetti esports-jättien ohella onnittelut, mutta muistutti myös pitämään huolta terveydestä.

Apex Legendsin suosituimpiin striimaajiin lukeutuva Timmy ”iiTzTimmy” An aloitti Suomen aikaa lauantai-iltana massiivisen pelihaasteen.

An haastoi itsensä nostamaan yhden striimin aikana pelin sisäisen kilpatilan korkeimpaan arvoluokkaan (Apex Predator) aloittamalla alimmalta tasolta (pronssi 4). Apex Predator -arvon saa vain 750 parasta pelaajaa jokaiselta alustalta (pc, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch).

Helposta tempusta ei ole kyse, sillä pelillä oli viime kaudella yli 13 miljoonaa aktiivista pelaajaa viikoittain. An suoritti haasteen pc:llä pelaten siten, että hän etsi peliä aina yksin (ns. soloque), jolloin pelikaverit määrittyivät sattumanvaraisesti. Tämä vaikeutti haasteen suorittamista varsinkin ylemmillä tasoilla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

An (oikeassa reunassa) yhdessä TSM:n Apex-pelaajien kanssa:

15 tunnissa An nousi kolmanneksi korkeimpaan arvoluokkaan, timanttiin, johon hän jumittui reiluksi päiväksi. Toiseksi korkeimman tason, mastersin, hän saavutti 46 tunnin pelaamisen jälkeen.

Apex Predator -arvoon tarvittava pistemäärä muuttuu jatkuvasti, koska siihen mahtuu vain tietty määrä pelaajia. An sai tavoittelemansa arvon 10 512 pisteellä, joka riitti Predator-listauksen sijaan 615.

– Tämä oli varmaan elämäni ärsyttävin asia, mitä olen joutunut tekemään. Mutta se oli jokaisen sekunnin arvoinen. Tällä hetkellä minuun sattuu todella paljon fyysisesti, mutta voin hyvin, An kommentoi suoritustaan lopetettuaan pelaamisen.

Ratkaisevan pelin päätös ja Anin reaktio haasteen päättymiseen:

21-vuotias An oli yrittänyt haastetta aiemmin keväällä, mutta silloin hän heitti hanskat tiskiin 33 tunnin jälkeen. Tällä kertaa haaste onnistui, mutta se vaati yhtäjaksoista pelaamista 54 tuntia.

Haasteen aikana An ei pitänyt pitkiä taukoja tai nukkunut silmäystäkään. Hän söi ja joi säännöllisesti, mutta muuten keskittyi täysillä pelaamiseen. Hän pystyi pitämään suoritustasonsa hyvänä läpi koko pelimaratonin.

Hän sai haasteen loppupuolella jonkin verran apua muilta nimekkäiltä striimaajilta ja katsojilta, jotka antoivat tälle ilmaisia tappoja, jotta An saisi nopeammin kerättyä tarvitsemiaan pisteitä. Ilman niitä An olisi joutunut mitä todennäköisemmin venyttämään maratoniaan entisestään.

10512 pistettä riitti Apex Predator -arvoon ja sijaan 615. Hän pelasi Pathfinder-hahmolla, jolla pystyy liikkumaan nopeasti pitkiä matkoja.

Haasteen aikana Anilla oli ruudun äärellä parhaimmillaan katsojia samanaikaisesti 148 027. Yhteensä yli kaksi miljoonaa katsojaa kävi katsomassa suoritusta. Uusia seuraajia tuli yli 100 000 ja maksullisia tilaajia reilut 12 000.

An on taidoistaan huolimatta keskittynyt kilpailemisen sijaan sisällöntuottamiseen. Hän on kilpaillut jonkin verran pienemmissä turnauksissa, joissa hauskanpito menee välillä täysillä yrittämisen edelle.

Uskomaton suoritus tavoitti myös esportsin meganimiin lukeutuvat organisaatiot, kuten 100 Thievesin, Cloud9:n, TSM:n ja Cloud9:n, jotka kaikki onnittelivat pelaajaa suorituksesta.

– Olet aivan hullu, kommentoi entinen League of Legends -ammattilainen William ”scarra"Li.

– Ehdoton GOAT (kaikkien aikojen paras), latasi puolestaan Anin kanssa ratkaisevassa pelissä pelannut Apex-ammattilainen Noyan ”Genburten” Ozkose.

– Et yksinkertaisesti ole kuin muut, kommentoi NRG:n Nathan ”Nafen” Nguyen.

Apex Legendsin virallinen Twitter-tili lähetti myös onnittelut. Tili pyysi myös Ania juomaan vettä, menemään nukkumaan ja lopettamaan vastaavat maratonit terveyttä ajatellen.

Vuorokauden kestävät striimit ovat jokseenkin yleisiä, mutta vaativat paljon striimaajalta. An on saanut maratonistaan jonkin verran negatiivista palautetta, sillä yhtäjaksoinen pelaaminen näin pitkään ei ole terveellistä pidemmän päälle.

Apex Legends on EA:n ja Respawnin helmikuussa 2019 julkaisema hahmopohjainen ilmainen räiskintäselviytymispeli. Peli saavutti reilussa kahdessa vuodessa 100 miljoonan pelaajan rajan.

Apexin toinen esports-kausi alkaa syyskuussa. Toisella kaudella pelataan viiden miljoonan dollarin kokonaispotista viidellä eri alueella. Luvassa on alueellisia että kansainvälisiä turnauksia, joista kirsikkana kakun päällä on heinäkuussa 2022 pelattavat MM-kisat.