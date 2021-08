Joona Sotalan synkkä jakso päättyi – palasi näyttävästi mitaleille

Joona ”Serral” Sotalan neljän turnauksen mitaliton putki oli hänen pisimpänsä sitten vuoden 2017.

ENCEn StarCraft II -pelaaja Joona ”Serral” Sotala sijoittui toiseksi DreamHack Masters: Fall Europe -turnauksessa.

Sotala hävisi finaalin 2–4-tuloksella Clément ”Clem” Desplanchesille, joka nappasi kolmannen peräkkäisen voiton Euroopan kärkiturnauksesta. 1–0-johdosta finaaliin lähtenyt Sotala ei mahtanut mitään 18-vuotiaalle ranskalaiselle.

– En voi sanoa näiden olleen parhaita pelejäni. Joka tapauksessa olen tyytyväinen toiseen sijaan. Toivottavasti pelaan paremmin kausifinaalissa, Sotala twiittasi ottelun jälkeen.

Tappiosta huolimatta Sotala palasi mitalikantaan puolen vuoden ja neljän turnauksen jälkeen. Hänen edellinen yhtä pitkä mitaliton putkensa oli heinä–marraskuussa 2017, jolloin hän jäi myös neljästi kärkikolmikon ulkopuolelle.

Mitalikantaan pelaamisen lisäksi Sotala pelasi kokonaisuudessaan loistoturnauksen. Hän oli lohkovaiheen paras pelaaja voitettuaan kaikki seitsemän ottelua 2–0. Pudotuspeleissä hän marssi finaaliin voittaen Max ”MaxPax” C:n, Riccardo ”Reynor” Romitin ja Gabriel ”HeRoMaRinE” Segatin.Turnauksen ainoa tappio tuli finaalissa Desplanchesille.

Mestaruuden vienyt Desplanches joutui taistelemaan toden teolla voittonsa eteen: Hän hävisi pudotuspelien avauskierroksella Alexis ”MarineLorD” Eusebiolle, mutta voitti sen jälkeen alemmassa kaaviossa puukko kurkulla Théo ”PtitDrogo” Freydièren, Piotr ”souL” Walukiewiczin, Romitin, Max C:n, Segatin ja lopuksi Sotalan.

Desplanches sai voitosta reilut 9000 euroa ja Sotala hopeasta noin 6200. Turnauksessa jaettiin myös MM-karsintapisteitä, minkä lisäksi neljä parasta (Desplanches, Sotala, Segat, Max C) kutsuttiin 9.–12. syyskuuta pelattavaan kansainväliseen syyskauden finaaliturnaukseen.

Sotala on tällä hetkellä Euroopan MM-pistetilastoissa neljäs. Hän on kiinni kisapaikassa, kun pelaamatta on vielä viisi isoa turnausta.