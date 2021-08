Onko Jimi Salo, 15, Suomen seuraava CS-tähti? Seuraa isoveljensä jalanjälkiä

15-vuotias Jimi ”Jimpphat” Salo on Suomen kuumin CS-lahjakkuus, jonka ura jatkuu SJ Esportsissa. Hän on ENCEssä menestyneen Jere ”sergej” Salon pikkuveli.

Jimi ”Jimpphat” Salolla on lupaava ura edessä, varsinkin kun major-pelikielto raukeaa alkuvuodesta 2023.

SJ Esports on ilmoittanut 15-vuotiaan superlupauksen Jimi ”Jimpphat” Salon ja 18-vuotiaan Henri ”HENU” Ylilehdon vahvistavan Counter-Strike-joukkuettaan.

Kaksikolle tilaa tekevät alkuvuodesta asti kokoonpanoon liittyneet Leevi ”AKE” Kovalainen ja Verneri ”BONA” Junkala. Uudet pelaajat siirtyvät NYYRIKKI Esportsista, jossa he ehtivät pelata kaksi kuukautta.

SJ:n urheilutoimenjohtaja Otto Takala perustelee kokoonpanomuutoksia paremman menestyksen toivossa. SJ on yksi Suomen kärkinimistä, mutta kulunut vuosi on ollut heikko. HLTV:n maailmanlistalla SJ on vasta neljänneksi paras suomalaisjoukkue HAVUn, KOVAn ja hREDSin jälkeen.

SJ:n kokoonpano on jatkossa Tony ”arvid” Niemelä, Tuomas ”SADDYX” Louhimaa, Joel ”jelo” Lentonen, Ylilehto ja Salo. Vaihtopenkillä ovat Kovalainen ja Junkala.

Lue lisää: Counter-Strike on ollut kesto­suosikki jo 20 vuotta – ruotsa­lais­legenda toivoo peliin yhtä isoa muutosta, joka tarkoittaisi paluuta vanhaan

15-vuotias Jimi ”Jimpphat” Salo on Suomen kuumimpia CS-lupauksia, josta on ennustettu tulevaisuuden tähteä. Hän on ENCEssä menestyneen ja vuonna 2019 maailman 13. parhaaksi valitun Jere ”sergej" Salon pikkuveli.

Lahjakkaan pelaajan uraa jarruttaa alkuvuodesta 2023 raukeava major-pelikielto. Jimi Salon aiemmalla Steam-tunnuksella on VAC-kielto, joka asetetaan huijausohjelmiston käyttämisestä.

Lue lisää: Peliyhtiön armahdus poisti tuhansia pelikieltoja – Elias Olkkosen lisäksi 14-vuotias suomalaislupaus sai ilouutisen

Lue lisää: Jere Salo, 16, tähdittää Ylen dokumenttia: Jätti menemättä lukioon – tienaa pelaamalla enemmän kuin äitinsä

Pääosan tästä vuodesta Jimi Salo vietti IQUE-joukkueessa, joka siirtyi kesäkuussa NYYRIKKI Esportsiin. Kokoonpano nappasi keväällä muutamia kovia sijoituksia, mutta ajoittain Salon nuori ikä toi myös ongelmia, koska monen suuren turnauksen ikäraja on 16.

Jimi Salon viimeiseksi saavutukseksi NYYRIKKI-paidassa jäi joukkueen auttaminen SM-kisoihin, jotka pelataan tulevana lauantaina. Salo kohtaa heti välierissä entiset joukkuetoverinsa.

Lue lisää: Suomalainen CS-komeetta viritteli yllätystä ENCEn ja muiden huippunimien pudottua – sitten tuli diskaus

Jimi Salon nimi nousi kansainvälisesti monien huulille 14. toukokuuta hänen varastettuaan show’n, kun hän auttoi SJ:tä ottelussa isoveljensä Gorillaz-joukkuetta vastaan. Jimi Salo otti 16–19-tappioon päättyneessä Dust II -kartassa hurjat 36 tappoa, kuoli 25 kertaa ja teki vahinkoa 108,5 pistettä per kierros.

SJ-sopimus on Jimi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävä. SJ:ssä hän pääsee pelaamaan kokeneen Tony ”arvid ”Niemelän alaisuuteen, joka on koulinut aiemmin Louhimaan, Jani ”Aerial” Jussilan ja Elias ”Jamppi” Olkkosen kaltaisia nimiä.

SJ pelaa ensimmäisen ottelunsa uudella kokoonpanolla tänään kello 14, kun Malta Vibes -turnauksessa vastaan asettuu AGO. Tiistaina joukkue aloittaa FEL-liigakauden, torstaina ESEA-liigan ja lauantaina vuorossa on SM-kisat.