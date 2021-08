Videot 16-vuotiaan taidoista mykistävät – onko tässä uusi CS-supertähti?

Counter-Striken seuraava superlupaus tulee Venäjältä. Ilya ”m0NESY” Osipovin taidot ovat ehtineet kääntää jo monien ammattilaistenkin päät.

Counter-Strikessä on vuosien varrella riittänyt nuoria lupauksia, joiden taidot ovat kohauttaneet ammattilaispiirejä jo vuosia ennen nousevien kykyjen mahdollista siirtymistä ammattilaiseksi.

Viimeisimpänä tulevaisuuden supertähdeksi on povattu Na’Vi Juniorin Ilja ”m0NESY” Osipovia. Osipov täytti toukokuussa 16, mutta hänen taitojaan on ylistetty jo parin vuoden ajan.

Viime vuoden keväällä Osipov pääsi vain 14 vuoden iässä FACEIT-pelialustan huippusarjaan FPL:ään, jossa nykyiset ja entiset ammattilaiset sekä lupaavat nimet pelailevat keskenään. Osipov on parhaimmillaan ollut liigan kymmenen parhaan pelaajan joukossa.

Ammattilaispeleissä Osipov on niin ikään häikäissyt. Hän on onnistunut viimeisen kolmen kuukauden aikana haalimaan HLTV:n tilastoissa ,148 ratingin, joka on erittäin kova. Hän on ollut NaVin akatemiajoukkueen ylivoimaisesti paras pelaaja.

Katso tästä Osipovin taidonnäytteitä:

Nuoren miehen taidot ovat niin vakuuttavat, että monet ovat verranneet häntä niin ikään Na’Vi-organisaatiota edustavaan Aleksandr ”S1mple” Kostylieviin. Ukrainalainen Kostyliev oli myös nuori superlupaus, josta on sittemmin kehittynyt monien mukaan maailman paras pelaaja.

Esimerkiksi CS-kommentaattori Mohan ”launders” Govindasamy pohtii julkaisemallaan videolla, että Osipov voitaisiin tulevaisuudessa nähdä jopa Na’Vin pääjoukkueen riveissä.

– Jos Kostyliev ei pelaisi Na’Ville, niin Osipovilla voisi olla tulevaisuudessa paikka joukkueessa. Siis katsokaa nyt tätä kaveria, tämähän on aivan uskomatonta, Govindasamy toteaa tutkiessaan Osipovin ammattilaisotteluiden tilastoja.