Counter-Strike on ollut kilpailullisten räiskintäpelien kuningas jo 20 vuotta. Ruotsalainen CS-legenda Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund pitää pelin nykytilasta, mutta yksi muutos pitäisi hänen mielestään tehdä.

Valven julkaisema Counter-Strike on ollut maailman suosituimpia räiskintäpelejä jo vuosituhannen taitteesta asti. Samalla ”kynäri” on ollut kilpailullisten räiskintöjen kiistaton ykkönen jo alusta asti.

Vuosikymmenen vaihtuessa 2010-luvulle CS:n ja esportsin tulevaisuus oli kuitenkin epävarmalla pohjalla. CGS-liigan nousu ja tuho vuosina 2006–08 yhdistettynä finanssikriisin mukanaan tuomaan lamaan aiheuttivat varsinkin CS:lle vuosien takapakin.

Vuonna 2010 asiat alkoivat kuitenkin muuttua, kun StarCraft II ja League of Legends aloittivat esports-buumin. Sitä jatkoivat Valven hittipelit Dota 2 sekä CS-skenen pelastajaksi osoittautunut Counter-Strike: Global Offensive, joka julkaistiin vuonna 2012.

Lue lisää: Esports-guru uutuuskirjassaan: Laji oli kuolla vuonna 2008 – kaksi asiaa nosti alan uuteen lentoon

Yksi ensimmäisistä CS:GOn supertähdistä oli ruotsalainen Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund, joka vaihtoi peliä ensimmäisten joukossa. Hän oli väsynyt legendaariseen ”ykskutoseen”, joten odotukset uudesta versiosta olivat korkealla.

– No jos rehellisiä ollaan, niin peli oli alussa todella huono. Siis aivan käsittämättömän paska, Alesund kertoo naureskellen Ilta-Sanomille.

Nykyään supersuositussa CS:GOssa oli julkaisuhetkellä paljon vikaa. Pelissä pystyi juoksemaan ja ampumaan lähes ongelmitta, valokranaattien väistäminen oli lähes mahdotonta, aseen ammuntakuvioita pystyi hädin tuskin hallitsemaan ja molotovit aiheuttivat harmaita hiuksia.

Lue lisää: Ero kuin yöllä ja päivällä – näin suosikkipeli CS:GO on muuttunut 8,5 vuodessa

Alesund kuitenkin uskoi kuitenkin pelin paranevan, joten hän jatkoi pelaamista aluksi hampaita purren. Valve jatkoi pelin päivittämistä säännöllisesti, mutta Alesundin mielestä CS:GO oli vasta kaksi vuotta julkaisun jälkeen oikeasti hyvä.

– Sanoin jo silloin 2012, että tämä on se CS mitä kaikki pian pelaavat. Monet olivat tuolloin vihaisia päätöksestäni, mutta väittäisin, että jälkikäteen katsottuna teimme [Patrik ”f0rest” Lindbergin kanssa] oikean päätöksen.

Christopher Alesund ehti 14 vuotta kestäneen CS-uransa aikana voittaa kymmenittäin palkintoja. Hänet valittiin maailman parhaaksi pelaajaksi kahdesti.

Vaikka Alesund toivookin Valven olevan aktiivisempi CS:än kehityksen suhteen hän kertoo pitävänsä paljon pelin nykytilasta. CS-legenda nostaa esiin kuitenkin yhden muutoksen, jota hän pitää harkinnan arvoisena.

– Nyt on ollut keskustelua siitä, että pelit ovat liian pitkiä. Olen kyllä jonkun verran samaa mieltä. Mielestäni voitaisiin palata vaikka MR12-otteluihin [12 kierrosta ennen puoltenviahtoa]. Pelin taso on nyt niin korkea, ettei MR15-otteluita oikeastaan enää tarvita, vaikka pidän kyllä senkin formaatin pelaamisesta.

MR12-formaattia käytettiin 2000-luvun puoliväliin asti, kunnes otteluita pidettiin kolmella kierroksella per puoli. Paluu MR12-formaattiin on ollut kuuma puheenaihe jo hetken aikaa.

Lue lisää: CS:llä on ongelma, jota ei ole yritetty korjata vuosiin – asian­tunti­joiden ideat menevät kuuroille korville

Lue lisää: Ovatko CS-matsit liian pitkiä? Nyt puhuvat suomalaiset asiantuntijat

Pelin kilpailullisen tilan karttavalikoimasta löytyy myös selvä inhokki, jonka Alesund heittäisi mahdollisuuden tullessa roskapönttöön.

– Mirage. Se on mielestäni huono kartta, en pidä siitä yhtään. Haluaisin Cbblen takaisin.

Nykyään CS:GO on kilpaskeneltään täysin eri tasolla muihin räiskintäpeleihin verrattuna. Alesund kertoo nauttivansa suuresti nykyaikaisen kilpa-CS:n erilaisista pelityyleistä. Hän ylistää etenkin ivy-alueelta ponnistavia Na’Via ja Gambit Esportsia.

– Rakastan Gambitin peliä, joka muistuttaa minua muutaman vuoden takaisesta Flipsid3stä. Gambit käyttää pelaajiaan ja työkalujaan oikeastaan täydellisesti, koska heidän tyylinsä ei ole kovinkaan mutkikas, mutta se on hyvin kestävä ja toimiva.

Gambit on ollut tämän vuoden ehdoton nouseva joukkue. Nuorista venäläistähdistä sekä kazakstanilaisesta veteraanipelaajasta Abay ”Hobbit” Khassenovista koostuva tiimi pongahti CS:n kärkikolmikkoon voittamalla täysin puskista megaturnauksen IEM Katowicen keväällä.

– Ennen Katowice-voittoa monet eivät kunnioittaneet vielä Gambitia. Siellä he kuitenkin tavallaan kertoivat maailmalle olevansa huipputason joukkue. Sanoin jo silloin, että Gambitin suhteen ei kannata torkahtaa.

Na’Vin peliä Alesund kuvailee puolestaan todella viihdyttäväksi. Maailman parhaan pelaajan Aleksandr ”S1mple” Kostylievin joukkue on tämän vuoden ensimmäisillä laniturnauksilla ollut ylivoimainen ja monilla on todella kovat odotukset joukkueen tulevaisuuden suhteen.

– Olemme nyt lähestymässä kyllä sitä pistettä, että Na’Vilta odotetaan joka turnauksessa voittoa, mutta he ovat joka tapauksessa todella viihdyttävä joukkue katsoa. Heidän taktiikkakirjassaan on syvyyttä ja heillä on todella taitavat pelaajat. Na’Vin peli saattaa toisaalta ailahdella paljon turnauksesta toiseen.

Alesund ylistää maailman parhaana CS-pelaajana pidetyn Aleksandr ”S1mple” Kostylievin Na’Vi-joukkuetta.

Counter-Strike sai viime kesänä käytännössä ensimmäisen varteenotettavan kilpailijansa koskaan. LoLista tunnettu Riot Games julkaisi paljon CS:ää muistuttavan Valorantin, joka on toisaalta höystetty erikoisilla hahmoluokilla Valven toisen hittipelin Team Fortress 2:n tai Blizzardin julkaiseman Overwatchin tapaan.

Alesund kertoo itse pitävänsä Valorantista. Peli on hänen näkemyksensä mukaan raikas ja erilainen tuulahdus räiskintäpelien markkinoilla.

– Valorant on tietysti erilainen FPS-peli, mutta se on skenelle hyväksi. CS on lähempänä sydäntäni enkä ole vielä antanut Valorantille todellista mahdollisuutta, mutta ei minulla ole mitään pahaa sanottavaa siitä. Valorant-turnauksia on mielestäni myös mukavaa katsoa, Alesund toteaa.

Alesund odotti monien tapaan, että Valorantin julkaisun myötä Valve tarttuisi toimeen ja alkaisi uudistamaan myös CS:ää. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Alesund kertoo olevansa pettynyt muttei yllättynyt pelinjulkaisijan apaattisuudesta.

– CS on aina jotenkin elänyt omaa elämäänsä. Ei Valve ole oikeastaan koskaan tehnyt mitään pelin eteen. Kyllä Valven pitäisi tehdä enemmän, mutta kuka tietää. Ehkä heillä on joku salainen suunnitelma ajalle, kun maailma taas aukeaa.

Lue lisää: Kommentti: Kilpapeli­legenda vaihtaa peliä – päätös kertoo paljon CS:n isosta ongelmasta