Ruotsalainen CS-legenda Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund on yksi historian menestyneimmistä ja tunnetuimmista kilpapelaajista.

Counter-Striken historian parhaisiin pelaajiin lukeutuvan Christopher Alesundin ura ulottuu kahdelle vuosikymmenelle ja kahteen peliin. Keväällä kilpauransa toistaiseksi lopettanut CS-legenda kertoo IS Esportsille olevansa nyt onnellisin vuosiin.

Counter-Striken kilpapiireissä on aina kiistelty kiivaasti siitä, kuka pelin parhaan pelaajan tittelin ansaitsee. Jokaisella on varmasti oma näkemyksensä, mutta Christopher ”GeT_RiGhT” Alesundin nimi löytyy monen ammattipelaajan, asiantuntijan ja fanin listoilta.

Ruotsalaistähti nousi kunnolla CS-kansan tietoisuuteen Counter-Striken 1.6 -version loppuvuosina. Alesund kertoo Ilta-Sanomille unelmoineensa aina ammattipelaajan urasta, jonka hän saavutti monen vuoden haaveilun jälkeen.

– Olin noin 12- tai 13-vuotias, kun näin ensimmäisen CPL-turnaukseni. Pelejä katsoessani olin hyvin yllättynyt siitä, että joukkueet pelasivat muita maita ja tiimejä vastaan. Yhdessä turnauksessa kilpaili jotain 128 joukkuetta laneilla. Se oli minulle nuorena mullistava kokemus, nyt 31-vuotias Alesund kertoo.

2000-luvun alussa tie huipulle ei kuitenkaan ollut yhtä suora tai helppo kuin nykyään. Alesund kertoo joutuneensa kaivamaan tietoa pelistä kiven alta ja ajoittain turvautumaan vanhempiinsa, sillä nuoren miehen kielitaito ei vielä tuolloin taipunut englanninkielisten sivujen tutkimiseen.

Alesund ei kuitenkaan luovuttanut. Monen vuoden tavoitteellinen pelaaminen palkittiin vuonna 2009, kun nuori lupaus pääsi ensimmäiseen ammattilaisjoukkueeseensa Fnaticiin. Joukkueessa pelasivat lisäksi Rasmus ”Gux” Ståhl, Patrik ”cArn” Sättermon, Harley ”dsn” Örwall sekä tuohon aikaan maailman parhaaksi pelaajaksi tituleerattu Patrik ”f0rest” Lindberg.

– Meillä oli yhteensopiva viisikko, joka tykkäsi pelata yhdessä sekä viettää aikaa pelin ulkopuolella. Fnaticin pelaajat sopivat henkilöinä hyvin yhteen, kunnioitimme toisiamme alusta asti ja tiimillä yksinkertaisesti klikkasi, Alesund muistelee.

Fnaticin joukkue vuonna 2010. Keskellä Alesund, vasemmassa reunassa pitkäaikainen joukkuetoveri Lindberg.

Fnaticiin liittyminen oli Alesundille todellinen tulikaste. Hän oli pelannut aiemmin muutamassa joukkueessa, mutta Fnatic oli maineeltaan ja pelaajiensa tasolta aivan omaa luokkaansa.

Vuonna 2009 hän ei kuitenkaan ollut se pelaaja, joka hänestä myöhemmin tulisi. Alesund kertoo Fnatic-ajan olleen hänelle hieno muisto, mutta myös tärkeää kasvun aikaa. Erityiskiitosta saa joukkuetoveri Sättermon.

– Olin joukkueen nuorin, joten minulla oli omat ongelmani. En ollut sosiaalisesti kovin taitava tuohon aikaan. Tuolloin etenkin Patrik (Sättermon) auttoi minua todella paljon kasvamaan ihmisenä ja oppimaan elämästä. Olen siitä hänelle todella kiitollinen.

Alesund ja Lindberg shokeerasivat CS-kentän kesällä 2010, kun he jättivät Fnaticin ja liittyivät kilpailevaan SK Gamingiin, jossa molemmat viettivät 1.6-version viimeiset vuodet. Alesundin mukaan erinäiset sittemmin sovitut erimielisyydet Sättermonin ja muun joukkueen välillä johtivat lopulta siihen, että joukkue hajosi kahtia.

SK Gaming DreamHack Summerin voittosekki kädessään vuonna 2011. Alesund oikeassa laidassa, pitkäaikainen joukkuetoveri Lindberg toinen vasemmalta.

Vuonna 2012 Alesundin ja tuhansien muiden CS-pelaajien elämä muuttui, kun pelisarjan uusin osa Global Offensive julkaistiin. Aiemmat versiot CS 1.6 ja CS: Source olivat uuden tulokkaan julkaisun aikana yhä suosittuja pelejä.

Alesund oli yksi ensimmäisistä peliä vaihtaneista ammattilaisista. Hän oli väsynyt legendaariseen “ykskutoseen”, ja toivoi uuden version tuovan uutta intoa pelaamiseen. Yksi asia kuitenkin häiritsi häntä pelin julkaisun aikoihin.

– No jos rehellisiä ollaan, niin peli oli alussa todella huono. Siis aivan käsittämättömän paska, Alesund naurahtaa.

Alesund kuitenkin uskoi pelin paranevan tulevaisuudessa. Hän hyökkäsi uuden pelin kimppuun hampaita purren, mutta se kannatti.

– Sanoin jo silloin, että tämä on se CS mitä kaikki pian pelaavat. Monet olivat tuolloin vihaisia päätöksestäni, mutta väittäisin, että jälkikäteen katsottuna teimme oikean päätöksen.

Alesundin ohella myös joukkuetoveri Lindberg vaihtoi peliä. Vuonna 2012 legendaarinen Ninjas in Pyjamas -organisaatio teki paluun CS:n pariin vuosien tauon jälkeen. Kokoonpano oli Alesund, Lindberg, Richard ”Xizt” Landström, Adam ”friberg” Friberg ja Robin “Fifflaren” Johansson.

Vasemmalla Alesund NiPin pelipaidassa Dreamhack Winterissä vuonna 2012.

Uudelleensyntynyt NiP oli CS:GOn ensimmäisen kahden vuoden ylivoimainen ykkösjoukkue. Alesund, Landström ja Lindberg halusivat alusta asti hankkia mahdollisimman paljon kokemusta.

Friberg ja Johansson halusivat kuitenkin jarruttaa. Sourcesta ponnistanut kaksikko kehotti joukkuettaan jättämään väliin DreamHackin Valencian turnauksen, koska siihen osallistui pelätty CS:Source-turnauksia dominoinut ranskalainen Team VeryGames.

NiP osallistui kuitenkin pelin ensimmäiseen isoon turnaukseen, jonka se voitti. Valenciasta alkoi nykypäivänä legendaariseksi muodostunut 87 kartan voittoputki lan-turnauksissa.

– Pelin suosion noustessa joukkueiden taso myös kasvoi, mutta emme siltikään ajatelleet voittoputkea. Koimme itsemme voittamattomiksi. Ei meitä NiPin kanssa pelottanut hävitä voittoputken aikana. Emme edes tajunneet sen olemassaoloa ennen, kuin joku mainitsi siitä 54 kartan kohdalla, Alesund muistelee.

Lähes vuoden kestänyt putki katkesi huhtikuussa 2013. Alesund kertoo olleensa häviöön pettynyt ja turhautunut.

– Olen kilpailullinen ja puskin aina joukkuettani pelaamaan paremmin, joten tappio oli kyllä pettymys. Muistan, kun Patrik [Lindberg] nousi pelin jälkeen ylös ja rupesi taputtamaan ja totesi, että ”Jätkät, me selvittiin näin pitkään”. Kyllä siinä samalla vähän myös nauratti.

Legendaarinen Ninjas in Pyjamasin kokoonpano Copenhagen Gamesissa vuonna 2014. Kuvassa vasemmalta oikealle Landström, Alesund, Johansson, Lindberg ja Friberg.

NiP pysyi tappionkin jälkeen huippujoukkueena, mutta tulokset kuitenkin heikkenivät ajan kanssa. Joukkueelta uupui edelleen CS:n tärkein palkinto eli Major-turnauksen voitto.

ESL One Kölniin vuonna 2014 NiP lähti hyvänä joukkueena muttei enää ennakkosuosikkina. Alesund itse kuvailee turnausta tiimin viimeiseksi mahdollisuudeksi.

– Jos emme olisi voittaneet Kölnissä, niin NiPin kokoonpano olisi todennäköisesti mennyt uusiksi. En silloin miettinyt asiaa niin, mutta jälkikäteen katsottuna sellainen se tilanne oli.

Turnaus oli rankka, sillä pudotuspeleihin NiP selvisi hiuskarvan varassa. Jatkopeleissä joukkue nousi ja venyi voittoihin vastoin odotuksia. Alettiin puhua “NiPin taiasta” eli NiP magicista. Turnauksen lopussa tunteellinen Alesund nosti mestaruuspokaalia kohti kattoa.

– Kölnissä voitimme täysin puhtaalla tahdonvoimalla. Emme halunneet hävitä ja puskimme eteenpäin todella tiukkojen pelien kautta. Majorin ei pitäisi olla niin iso juttu, mutta fakta on se, että majorit ovat CS-pelaajalle tärkeimmät turnaukset. Meille oli elintärkeää voittaa ja onnistuimme siinä.

Tunteikas Alesund heti ESL Kölnin major-voiton jälkeen.

Kölnin jättiturnaus oli kuitenkin monin tavoin NiPin viimeinen tähtihetki. Joukkueen taso alkoi laskea ja kokoonpano vaihtui moneen otteeseen. Lopulta alkuperäisestä kokoonpanosta olivat vuonna 2019 jäljellä enää Alesund ja Lindberg.

Kaksikko ei kuitenkaan ollut enää se alkuaikojen ylivoimainen duo, minkä monet CS-veteraanit muistavat. Alesundin mukaan hänen pelinsä heikentynyt taso sekä katsojien jatkuva negatiivinen palaute veivät molemmat veronsa.

– En oikein pidä siitä, millainen olin pari-kolme vuotta sitten. En ollut silloin henkisesti hyvässä paikassa. Silloin monet kirjoittelivat verkossa, että varastin muka palkkaa. Ymmärrän kyllä, mitä he vihjasivat sillä, mutta ei se minusta sille tuntunut. Otin aina kilpailun tosissaan ja pelasin faneille ja kilpailun takia. Jos alitan fanien minulle asettamat odotukset niin olen pettynyt eniten itseeni.

Alesund sai läpi uransa hyvin kriittistä ja ajoittain asiatontakin palautetta sekä omilta että kilpailevien joukkueiden faneilta. Vihaista palautetta kertyi esimerkiksi silloin, kun hän päätti jättää 1.6:n ja siirtyä CS:GOn pariin. Kun Alesundin joukkue pelasi huonosti alkoi samalla myös naljailevaa vihapostia kertyä.

Henkisten vaikeuksien lisäksi Alesundin uralla vaikeuksia tuottivat myös fyysiset terveysongelmat. Ruotsalaispelaaja on kärsinyt pitkään Crohnin taudista sekä muista ruuansulatukseen liittyvistä ongelmista.

– Joskus pystyin pelaamaan paljon, joskus en yhtään, joskus en halunnut pelata yhtään ja joskus taas oloni oli mahtava. Vointini vaihtelee oikeastaan päivittäin. Tänään on itse asiassa pitkästä aikaa huono päivä. Oloni on suhteellisen normaali, koska opettelin sietämään kilpaurani aikana huonojakin päiviä. Joukkue on tärkeämpi kuin minä, joten jouduin elämään taudin kanssa.

Vuoden 2021 tammikuussa CS-legenda teki kovan päätöksen. Alesund laittoi yli vuosikymmenen jatkuneen kilpauransa jäihin ja päätti keskittyä sisällöntuotantoon.

Päätöksen taustalla oli Alesundin mukaan monia syitä, mutta päällimmäisenä olivat hänen henkinen ja fyysinen terveytensä. Päätöstä oli edeltänyt pitkä ajanjakso, jonka aikana hän ei enää pärjännyt parhaita vastaan.

– Olen nyt iloisempi kuin olin todella pitkään aikaan. En sano, että olen vielä virallisesti lopettanut, mutta sanoisin enemmänkin, että urani on tällä erää tauolla. En kuitenkaan näe, että tekisin paluun kilpapelaajana ainakaan lähiaikoina.

Uranvaihdoksen myötä muuttunut elämäntyyli on Alesundin mukaan ajoittain suurikin helpotus. Kilpapelaajana hänen vapaa-aikansa oli kisamatkoista ja harjoittelusta johtuen todella vähissä. Nyt hän kuitenkin voi elää vapaammin.

– Jos miettii elämääni pelaamisen ulkopuolella, niin on hieno tunne voida pitää esimerkiksi vapaapäivä tai kaksi ja viettää aikaa ystävien sekä perheen kanssa. Ei se ollut ennen edes vaihtoehto. Olin kilpauralla poissa kotona yli 250 päivää vuodesta. Syntymäpäivät ja juhlat ja kaikki vastaavat menivät pitkälti ohi. En koskaan juhlinut edes omia syntymäpäiviäni ennen viime vuotta, koska olimme aina tien päällä.

Tulevaisuutensa suhteen Alesundilla ei ole tarkkoja suunnitelmia. Hän kuitenkin painottaa priorisoivansa terveytensä yli kaiken ja nauttivan uusista haasteistaan sisällöntuotannon parissa.

– Minulle terveyteni on ykkösprioriteetti ja jos terveydentilani parantumisessa menee vuosi, kolme tai vaikka viisi, niin sitten menee. En kuitenkaan näe itseni poistumassa pelaamisen tai esportsin parista ainakaan lähiaikoina. Rakastan tätä alaa ja koen, että voi hyödyntää tietotaitoani ja kokemustani johonkin hyvään.

Alesund toteaa olevansa myös siinä mielessä onnellisessa asemassa, että kilpauran aikana kertyneet voitot antavat hänelle vapauden tehdä sitä, mitä hän haluaa. CS-legenda haluaa kuitenkin pysyä nöyränä ja kiitteleekin vuolaasti tukiverkkoaan vuosien varrelta.

– Isäni ja monet läheiseni ovat auttaneet minua järjestämään raha-asiani vuosien varrella, joten minun ei tarvitse huolehtia esimerkiksi vuokrasta. En oikeastaan pidä rahasta, mutta olen kuitenkin sen verran onnekas, että voisin aivan hyvin pitää vain ”lomaa” vuoden tai kaksi huoletta. Joka tapauksessa tukiverkkoani tästä on kiittäminen. Minulla kävi vain tuuri. Rahasta on hyötyä, mutta ei se ole todellakaan tärkeintä.