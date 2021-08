Pelijätin ahdisteluskandaali johti isoihin muutoksiin – kolme isoa nimeä jättää yhtiön

Diablo 4 -pelin johtaja sekä kaksi World of Warcraftin johtavaa suunnittelijaa jättävät ahdistelukohun pyörteisiin joutuneen Activision Blizzardin.

Ahdistelukohussa rypevän pelijätti Activision Blizzardin ovi käy jälleen. Tällä kertaa yhtiön jättävät Jonathan LeCraft, Luis Barriga ja Jesse McCree. Asian vahvisti Blizzardin edustaja sähköpostitse Kotakulle.

LeCraft ehti työskennellä Blizzardilla yli 15 vuotta. Hänen viimeisin pestinsä oli World of Warcraftin vanhempana pelisuunnittelijana.

Barriga puolestaan oli tulevasta Diablo 4 -pelistä vastaava johtaja. Vuodesta 2006 Blizzardilla työskennellyt Barriga on ollut yksi uusimman Diablon kasvoista jo vuosien ajan. Barrigan seuraajasta pelin johdossa ei tällä hetkellä ole selvyyttä.

McCree työskenteli yhtenä World of Warcraftin johtavista suunnittelijoista. McCree on esiintynyt lukuisissa entistä World of Warcraftin luovaa johtajaa Alex Afrasiabia koskevissa syytöksissä. McCreen väitetään olevan johdon niin kutsutun ”Cosby-sviitin” vakiokävijöitä ja hän muun muassa esiintyy eräässä sviitistä otetussa kuvassa.

Erityisen kiusalllisen McCreen lähdöstä tekee se, että hänen mukaansa on nimetty Overwatchin suosituimpiin lukeutuva McCree-hahmo. Syytösten esiintulon jälkeen monet Overwatch-fanit ovatkin vaatineet McCree-hahmon nimen muuttamista.

Vastaavaan tyyliin Afrasiabia koskevien syytösten esiintulon jälkeen Blizzard joutui poistamaan kaikki viittaukset häneen peleistään. Esimerkiksi pelkästään World of Warcraftista katosi kymmenittäin NPC-hahmoja, jotka korvattiin uusilla. Lukuisia pelin tavaroita ja tehtäviä myös nimettiin uudelleen.