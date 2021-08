Takaisku Miikka Kempin ja Jere Salon joukkueelle – pelaaja lähtee hankalaan aikaan

Jere Salon ja Miikka Kempin Gorillaz-joukkueen kokoonpano muuttuu jälleen. Tällä kertaa joukkueesta poistuu Yasin ”xfl0ud” Koç.

Suomalaisten CS-tähtien Jere ”sergej” Salon ja Miikka ”suNny” Kempin Gorillaz-joukkueen kokoonpano muuttuu taas. Turkkilaispelaaja Yasin ”xfl0ud⁠” Koç ilmoitti Twitterissä siirtyvänsä oma-aloitteisesti sivuun Gorillazin kokoonpanosta.

Huhujen mukaan Koç olisi mahdollisesti liittymässä Ismailcan ”XANTARES” Dörtkardeşin ja Özgür ”woxic” Ekerin turkkilaiseen ”supertiimiin”. Tällä erää asiasta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, sillä Koç ei ole osa kyseisen joukkueen alkuperäistä väitettyä kokoonpanoa.

Tällä erää Gorillazin pelaajat tai Koç itse eivät ole kommentoineet kokoonpanomuutosta tarkemmin. Koç kuitenkin siirtyi sivuun tiettävästi oma-aloitteisesti, joten on oletettavissa, että hänellä on jo suunnitelmia jatkonsa suhteen.

Gorillazille tilanne on joka tapauksessa hankala. Salon ja Kempin ohella joukkueessa on jäljellä enää Robin ”flusha” Rönnquist. Tiimin olisi määrä pelata 22. elokuuta ottelu ENCEä vastaan, joten joukkueella on hieman yli viikko aikaa löytää kaksi uutta pelaajaa.

Gorillazin ovi on käynyt joukkueen lyhyen olemassaolon aikana jo useita kertoja. Huhtikuussa esitellystä kokoonpanosta ovat ehtineet lähteä Rokas ”EspiranTo” Milasauskas sekä Buğra ”Calyx” Arkin.

Heidät korvasivat kokoonpanossa Koç sekä tanskalainen Niels Christian ”NaToSaphiX” Sillasen, mutta myös Sillasenin tie tiimissä päättyi heinäkuussa. Myös Gorillazin aiemmin jättäneen Arkinin tien huhutaan vievän Turkin superjoukkueeseen.

Lue lisää: Entiset ENCE-tähdet kohtaavat vanhan joukkueensa ensi kertaa

Lue lisää: Ovi kävi Miikka Kempin ja Jere Salon joukkueessa