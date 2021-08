Ovi kävi skandaalissa rypevässä pelijätissä – Blizzardin johtaja jättää yhtiön 16 vuoden jälkeen

Kohussa rypevän pelijätti Activision Blizzardin ylimpiin johtajiin lukeutuva J. Allen Brack jättää yhtiön 16 vuoden uran jälkeen.

Maailman suurimpiin peliyhtiöihin lukeutuva Activision Blizzard on viime viikkoina pyörinyt mittavan skandaalin keskiössä. Nyt yhtiön johtoportaassa ovi kävi ensi kertaa kohun alun jälkeen, kun Activision Blizzardin operatiivinen johtaja Daniel Allegre kertoi tiedotteessa Blizzard Entertainmentin pääjohtajan J. Allen Brackin jättävän yhtiön.

Kalifornian osavaltion oikeudenmukaiseen työllisyyteen ja asumiseen keskittyvä viranomainen haastoi yhtiön oikeuteen heinäkuun lopussa. Kanteen myötä yhtiön sisäisestä kulttuurista sekä monista johtohenkiöistä on paljastunut hyvinkin häiritseviä puolia.

Lue lisää: Pelijätin häirintäskandaali paisuu – nyt kohistaan entisen pomon ”Bill Cosby -sviitistä”

Lue lisää: ”Veljeskuntaa” syytetään naisten ahdistelusta ja kosto­toimista – peli­jättiä vastaan nostettu kanne on karua luettavaa

Brack on tiettävästi ensimmäinen yhtiön jättänyt henkilö sitten haasteen jättämisen. Hän liittyi yhtiön palvelukseen ensi kertaa vuonna 2005. Blizzard-studion johtoon hän nousi vuonna 2018, kun silloinen toimitusjohtaja Mike Morhaime jätti yhtiön.

Tehtävässä Brackin korvaavat Jen Oneal ja Mike Obarra, jotka vastaavat Blizzardin tulevaisuudessa jatkossa yhdessä. Oneal liittyi yhtiön palvelukseen Vicarious Visions -pelistudion sulautuessa Blizzardiin tammikuussa. Obarra puolestaan on työskennellyt aiemmin esimerkiksi XBOXilla. Blizzardin palveluksessa hän on ollut vuodesta 2019.

Vaikka Brackin lähtö pintapuolisesti vaikuttaa lähinnä reaktiolta kohuun, voi se olla merkki laajemmastakin muutoksesta yhtiössä.

Etenkin pelialaa seuraava toimittaja ja kirjailija Jason Schreier kertoo Twitterissä uskovansa, että Brackin lähtö on suora merkki siitä, että emoyhtiö Activision Blizzardin toimitusjohtaja Bobby Kotick ottaa nyt entistä enemmän Blizzard-pelistudiota haltuunsa.

– Activision on sekaantunut Blizzardin toimintaan vuodesta 2017. On selvää, että tuo prosessi kiihtyy. Tiedämme nyt, että Blizzardin kulttuuri on ollut pahasti mätä. Korjaako Kotick ongelmia? Vai onko tämä vain hänelle tilaisuus tehdä Blizzardista yksi Activisionin studioista? Schreier kirjoittaa.

Schreierin mukaan tästä kielii myös uusien johtajien työtehtävän nimike.

Blizzardin perustajiin kuuluva Morheime oli aikoinaan toimitusjohtaja (CEO), Brack puolestaan ”president” eli vapaasti suomennettuna pääjohtaja. Onealia ja Ybarraa nimitettiin tiedotteessa ”co-leadeiksi”. Schreierin nimityksen muutos viittaa siihen, että Kotick on nyt vahvistanut valtaansa koko yhtiöstä.