PGL:n mukaan järjestämispaikasta päätetään viimeistään 15. syyskuuta, mutta tahtotila on pitää major-arvoturnaus Tukholmassa.

Counter-Striken loppuvuonna järjestettävän major-arvoturnauksen kisakaupungista on riittänyt spekulaatiota viimeisen kuukauden. Dota 2:n MM-turnaus siirrettiin jo pois Tukholmasta koronarajoitusten takia, mutta CS-majorin osalta jännitetään yhä.

Turnausjärjestäjä PGL:n mukaan 23.10.–7.11. pelattavan turnauksen järjestelyiden osalta seuraavat tärkeät päivämäärät ovat 23.8. ja 15.9.

Ensimmäisen päivämäärän kohdalla Ruotsin odotetaan löyhentävän nykyisiä maahantulorajoituksia, jonka seurauksena esimerkiksi pelaajat ja työntekijät pääsisivät maahan ongelmitta. PGL toivoo sisätapahtumien yleisörajoitusten kohtalon selviävän syyskuun puolivälissä, jotta tapahtumapaikasta voidaan tehdä lopullinen päätös.

Nykyrajoituksilla Avicii-areenalle eli Globenille pääsisi arviolta vain 3000–4000 katsojaa, kun kapasiteetti on 16 000. Tiedotteessa PGL viittaa täyteen katsomoon, joten hallin täyttäminen esimerkiksi puoliksi ei välttämättä riittäisi pitämään turnausta Ruotsissa.

– Major järjestetään tietyssä kaupungissa, jotta paikallisilla faneilla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Jos vain pieni joukko faneja voi osallistua, niin tapahtuman voi yhtä hyvin järjestää muualla, sanotaan PLG:n tiedotteessa.

PGL on aiemmin vahvistanut sillä olevan jo kaksi muuta vaihtoehtoista kisapaikkaa Euroopassa, mutta niitä ei ole paljastettu. Kahden miljoonan dollarin ja 24 joukkueen major-turnaus pelataan 23.10.–7.11.

PGL Major on CS:n vuonna 2013 alkaneen major-historian 16:s arvoturnaus. Hallitseva mestari on tanskalainen Astralis, joka on voittanut kolmesti peräkkäin. Edellisen kerran kisat on järjestetty Berliinissä elo–syyskuussa 2019.