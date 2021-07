Pelijätin häirintäskandaali paisuu – nyt kohistaan entisen pomon ”Bill Cosby -sviitistä”

Activision Blizzardin häirintäskandaali on saanut uusia kierroksia työntekijöiden ulosmarssin ja uusien paljastusten takia.

Maailman suurimpiin peliyhtiöihin kuuluva Activision Blizzard on ollut viimeisen viikon pelialan ykköspuheenaihe, kun Kalifornian oikeudenmukaiseen työllisyyteen ja asumiseen keskittyvä viranomainen (DFEH) haastoi yhtiön oikeuteen.

Haasteen mukaan yhtiön naistyöntekijät ovat kokeneet seksuaalisesta häirintää, syrjintää, saaneet huonompaa palkkaa ja vähemmän ylennyksiä. Activision Blizzard kiisti väitteet heti: yhtiön mukaan DFEH on antanut kanteessa ”vääristyneitä ja monissa tapauksissa vääriä kuvauksia Blizzardin menneisyydestä”.

Tällä viikolla kohu on saanut uusia kierroksia. Puhetta on riittänyt erityisesti kanteessa mainitusta ”Bill Cosby -sviitistä”, jonka taustoja Kotaku on selvittänyt perinpohjaisesti.

Monet Blizzardin työntekijät ovat sanoneet etteivät olleet tietoisia ”veljeskuntakulttuurista”, mutta Kotakun selvitys antaa erilaisen kuvan monien huippuhommissa olleiden kohdalla.

Hotellihuone liittyy vuonna 2013 järjestettyyn BlizzCon-tapahtumaan. Se kuului World of Warcraftin entiselle luovalle johtajalle Alex Afrasiabille, joka sai viime vuonna potkut asiattomasta käytöksestä. Yhtiö on vahvistanut potkut ja syyn Kotakulle.

Huoneen nimi viittaa siellä jostain syystä olleeseen tauluun amerikkalaiskoomikosta Bill Cosbysta, joka on ollut syksystä 2014 asti otsikoissa seksuaalirikoksista ja niihin liittyvistä oikeudenkäynneistä.

Kotakun julkaisemassa kuvassa – joka on otettu vuosi ennen Cosbyn kauheuksien paljastumista – taulun kanssa poseeraa Afrasiabin lisäksi ainakin nykyinen WoWin projektijohtaja, Diablo 4:n projektijohtaja, entinen Hearthstone-pomo, Riot Gamesin tulevan MMO-pelin johtaja sekä ylempi HR-työntekijä.

Kotakun mukaan Afrasiabin hotellihuone oli ”viinalla täytetty tapaamispaikka”, jossa yhtiön työntekijät viettivät paljon aikaa keskenään. Eritasoiset työntekijät verkostoituivat esimerkiksi johtajien kanssa ylennysten toivossa.

Greg Street, joka on yksi Cosby-kuvan kanssa poseeranneista ja nykyisin Riotin työntekijä, on twiittannut huoneen toimineen eräänlaisena lämpiönä tapahtumaviikonloppuna. Hän myönsi nimen olevan jälkikäteen tarkasteltuna kamala, kun otetaan huomioon Cosbyn viime vuosien otsikot. Tapahtumahetkellä se oli vain ”höpsö viittaus muotokuvaan”.

Kanteen mukaan yleisessä tiedossa oli että Afrasiabi ahdisteli naisia BlizzConien aikana, minkä takia hotellihuone sai Cosby-lempinimen. Kotakun tietojen mukaan hotellihuone ei liity suoraan Afrasiabin ahdistelutapauksiin, joista hän sai potkut.

BlizzCon on Blizzard Entertainmentin vuosittainen fanitapahtuma, jossa esitellään esimerkiksi uutta sisältöä peleihin. Blizzard Entertainment on osa Activision Blizzardia.

Keskiviikkona sadat yhtiön työntekijät osoittivat mieltä yhtiön Irvinessä, Kaliforniassa sijaitsevan toimiston pihalla. Eräs protestoija kertoi Upcomerille yhtiössä vallinneesta ilmapiiristä.

– Meillä on ”rokkitähti”-kulttuuri, jossa hyvin pärjäävien huono käytös lakaistaan maton alle. Olemme väsyneitä siihen, nimettömänä pysytellyt henkilö kertoi.

Protestoijien kymmeniä kylttejä koristivat useat erilaiset tekstit, kuten ”Pelialan naiset ansaitsevat turvallisen työpaikan”, "Niin huono juttu, että jopa introvertit ovat täällä”, ”Kaikkien ääni ansaitsee tulla kuulluksi” ja ”Vastuuta ja läpinäkyvyyttä NYT eikä pian”.

Ulosmarssiin osallistuneet julkaisivat samana päivänä vastauksen Activision Blizzardin toimitusjohtajan Bobby Kotickin 27.7. päivättyyn kirjeeseen, joka oli osoitettu henkilökunnalle ja sijoittajille. Kotick myönsi kirjeessä yhtiön ensimmäisten kommenttien, joissa kiistettiin väitteet, olleen ”tahdittomia” [tone deaf] ja yhtiön tekevän kaiken mahdollisen muutoksen eteen.

Työntekijät olivat pettyneitä ettei Kotick kommentoinut kanteen todellisia ongelmia, kuten palkkaukseen liittyvää tasa-arvoa tai häirintätapauksiin liittyviä menettelytapoja. Kirjeessä esitettiin lisäksi neljä vaatimusta.

Kirjeessä vaadittiin välimiesmenettelystä luopumista työsopimusten osalta, syrjintää ehkäiseviä muutoksia, läpinäkyvyyttä palkkoihin ja etuihin sekä kolmannen osapuolen palkkaamista tutkimaan nykyistä johtoporrasta, joka ei onnistunut suojaamaan työntekijöitä häirinnältä.

Kohu on näkynyt ja vaikuttanut Activision Blizzardin suosikkipeleihin. Lukuisat suosikkistriimaajat osoittivat keskiviikkona tukensa työntekijöille pelaamalla muita pelejä.

Eräs WoW-kehitystiimiin kuuluva työntekijä paljasti pelinkehityksen olevan lähes kokonaan jäissä tilanteen takia. WoWissa on nähty myös useita mielenosoituksia, joihin ovat osallistuneet yhteensä tuhannet pelaajat.

WoWista on kohun jälkeen poistettu useita tietokonehahmojen nimiä, jotka viittaavat Afrasiabiin. Monet ovat kummastelleet, miksi niitä ei poistettu jo viime vuonna potkujen yhteydessä.

Vastuullista johtamista, toivoi eräs mielenosoittaja.

HAASTEEN tultua julki lukuisat ihmiset ovat kertoneet omista kokemuksistaan yhtiön kanssa. Entinen WoW-kilpapelaaja Rumay ”Hafu” Wang muistutti olleensa aikoinaan törkeän ahdistelun kohteena, mutta se ei Blizzardia kiinnostanut.

Wang kertoi vuonna 2008 WoWin BlizzCon-kilpailleesta joukkueesta, jonka nimi oli suomennettuna ”aiomme raiskata Hafun karsinnoissa”. Wang oli silloin 17-vuotias ja päässyt joukkueensa kanssa karsintoihin. Wangin mukaan joukkue joutui vaihtamaan nimeä vasta päästyään läpi karsinnoista.

Activision Blizzard on myös yksi esportsin suurimmista toimijoista. Yhtiön peleistä muun muassa Overwatchissa, StarCraft II:ssa ja Call of Dutyssa on kilpailutoimintaa ja liigoja, joihin on päässyt kilpailemaan maksamalla kymmeniä miljoonia.

Monet Overwatch Leaguen ja Call of Duty Leaguen joukkueet ovat ilmaisseet olevansa kaikenlaista häirintää ja syrjintää vastaan. New York Excelsior, San Francisco Shock ja Atlanta FaZe ovat muun muassa jakaneet asiaa koskevan viestin kanavissaan.

Skandaalin takia yhtiön osakearvo on laskenut lähes kymmenellä dollarilla kuun alusta. Tällä hetkellä osake on 84 dollaria. Yhtiön viime vuoden liikevaihto oli kahdeksan miljardia dollaria ja arvo 65 miljardia dollaria. Työntekijöitä on yli 9 000, joista 20 prosenttia on naisia.

Activision Blizzard on toiminut vuodesta 2008. Silloin Activision, Vivendi ja Blizzard Entertainment yhdistyivät muodostaen maailman suurimman peliyhtiön.

Yhtiön suosikkipelejä ovat esimerkiksi Call of Duty-, Warcraft-, StarCraft-, Overwatch- ja Diablo-sarjat sekä World of Warcraft. Blizzard oli pitkään erittäin arvostettu nimi alalla, mutta viime vuosien eri kohut ovat syöneet mainetta. Viime vuonna yhtiö oli otsikoissa laitettuaan suomalaispelaajan mustalle listalle.

