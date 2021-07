Nicolai ”HUNDEN” Petersen ei jatka Heroicissa, sillä uusi osoite on huhujen mukaan Astralis.

Tanskalainen Counter-Strike-valmentaja Nicolai ”HUNDEN” Petersen ei uusi sopimustaan HLTV:n maailmanlistalla seitsemäntenä olevan Heroicin kanssa.

30-vuotias huippuvalmentaja kertoi asiasta keskiviikkona Twitterissä. Petersenin nykysopimuksen päättymisestä ei ole tietoa, eikä hän halunnut sitä paljastaa asiasta kysyneelle HLTV:lle.

Ilmoituksen yhteydessä Petersen kiisti huhut, joiden mukaan hän olisi jakanut joukkueen taktiikkoja ulkopuolisille. Petersen sanoo jakaneensa kollegoiden kanssa ainoastaan tietoa siitä, miten valmistautua muiden joukkueiden taktiikoita vastaan (ns. antistrat).

– Tätä materiaalia olen jakanut muissa joukkueissa olevien kollegoideni kanssa sparrauksena. Tiedon jakaminen on minulle valmentaja olennaista, jotta pysyn ajan tasalla ja kehityn. Missään kohtaan ei ole jaettu tai keskusteltu Heroicin taktiikoista, Petersen kirjoitti lausunnossaan.

Muun muassa selostaja James Bardolph on ihmetellyt, että eivätkö antistratteja lasketa osaksi taktiikoita. North-joukkueen entinen pelinjohtaja Mathias ”MSL” Lauridsen on puolestaan puolustanut Peterseniä. Lauridsenin mielestä Petersenillä on oikeus hyödyntää ja jakaa tietotaitoaan, mikäli materiaali on hänen omaansa eikä tehty suoraan Heroicille.

Petersen aloitti Heroicin valmentajana huhtikuussa 2020, minkä jälkeen joukkue on ollut tasaisesti yksi maailmankärkinimistä. Viime syksynä Heroic oli kolme viikkoa HLTV:n maailmanlistan kärjessä.

Petersenin alaisuudessa joukkue on voittanut suuret ESL One Cologne 2020-, DreamHack Open Fall 2020- ja ESL Pro League 13 -turnaukset. Heroic pärjäsi jopa syys–huhtikuussa, jolloin Petersen toimi valmentajan sijaan joukkueen analyytikkona. Hän oli yksi 37:stä valmentajasta, joka sai toimitsijakieltoa huijattuaan käyttämällä pelin valmennustilassa ollutta bugia eli ohjelmistovirhettä.

Petersen ei ollut yllättäen Heroicin mukana tämän kesän viimeisessä suurturnauksessa eli IEM Colognessa. Juuri ennen turnausta alkoivat huhut, joiden mukaan Petersen neuvottelisi kilpailevan tanskalaisjoukkueen Astraliksen kanssa.

Danish CSGO Leaks -tilin mukaan Petersen on Astraliksen ykkösehdokas uudeksi päävalmentajaksi. Tilin tietojen mukaan työn alla on kaksivuotinen sopimus.