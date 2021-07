13-vuotias Adam Nagorny on NaVin uusin akatemiapelaaja. Hän nousi viime syksynä otsikoihin häikäisevällä yksilösuorituksella.

NaVi on yksi Euroopan suurimmista esports-organisaatioista. CS-akatemian uusin jäsen on vasta 13-vuotias Adam ”froz1k” Nagorny.

Counter-Striken tämänhetkinen ykkösjoukkue Natus Vincere on ilmoittanut 13-vuotiaan ukrainalaispelaajan Adam ”froz1k” Nagornyn vahvistavan organisaation akatemiaa.

NaVin akatemiajärjestelmän tasot ovat alimmasta korkeimpaan Academy, Youth ja Junior. Nagorny on osa Academy-tasoa yhdessä toisen 13-vuotiaan Dimitri ”Dem0N⁠” Myroshnyhenkon kanssa.

Nagorny ja Myroshnyhenko harjoittelevat valmentaja Amiran ”aMi” Rehviashvilin alaisuudessa, minkä lisäksi he seuraavat Junior-joukkueen harjoituksia ja osallistuvat niihin välillä. Junior on NaVin ainoa kilpaileva akatemiajoukkue, sillä Youthiin kuuluu vain kaksi pelaajaa.

Nagorny nousi viime syksynä otsikoihin, kun Niels Christian ”NaToSaphiX” Sillassenin suorassa lähetyksessä nähty pelisuoritus lähti leviämään. Kyseisellä hetkellä Nagorny oli vielä 12-vuotias.

Nuori pelaaja on pelannut paljon FACEIT-palvelussa, jonka taso on huomattavasti parempi kuin CS:n omassa kilpatilassa. Viime syksynä Nagornyllä oli 1139 ottelua palvelussa ja elo-luokitus noin 2600.

Nyt pelejä on takana 2650 ja elo on noussut 3279 pisteeseen. Otteluista hän on voittanut 53 prosenttia, jokaista kuolemaa kohden hän saa 1,18 tappoa ja 46 prosenttia tapoista on tullut pääosumalla.

NaVilla on yksi CS:n parhaista akatemiajoukkueista, jonka tähti on 16-vuotias venäläinen Ilja ”m0NESY⁠” Osipov. Hänestä on povattu tulevaisuuden supertähteä, jos nykyinen suoritustaso jatkuu nimekkäämpiäkin joukkueita vastaan.

Ukrainalaisjätin akatemiasta pääjoukkueeseen nousi viime vuoden lopulla 18-vuotias Valeri ”⁠B1T⁠” Vakhovski, joka kevään aikana vei Egor ”flamie” Vasilevin pelipaikan. NaVi Juniorissa on tällä hetkellä viisi pelaajaa ja Youthissa sekä Academyssä molemmissa kaksi.