Victor ”Punk” Woodleyn sanoi kommentit peliyhtiön järjestämässä turnauksessa, joten terveiset menivät varmasti perille.

Tappelupeli Street Fighter V:n huippunimi Victor ”Punk” Woodley voitti viikonloppuna Capcom Pro Tour -karsintaturnauksen, jonka loppuhaastattelu lähti nopeasti leviämään.

Haastattelussa Woodleyltä kysyttiin, miten hän aikoo valmistautua ensi vuoden Capcom Cup VII -suurturnaukseen. Suorasanaisena tunnettu pelaaja kertoi aikeistaan pelata kilpailevaa Guilty Gear Strive -peliä.

– Olen Capcom Cupissa, joten minulla ei ole enää syytä pelata [Street Fighteria]. En tykkää lagista [verkkoviiveestä], joten en pakota itseäni siihen. Rakastan tätä peliä, se on loistava, mutta nettipelaaminen se ei vain ole hyvä, Woodley sanoi haastattelussa.

– [Street Fighterin] nettipelaaminen saa minut tilttiin, joten aion pitää mentaliteettini kunnossa. En tarvitse harjoittelua, koska olen mielestäni ihan hyvä ilman sitäkin, joten aion jatkaa Guilty Gearin pelaamista, hän jatkoi vielä.

Haastattelutilanne on nähtävillä alta olevalta videolta kohdasta 3h48m33s:

Koronan takia tapahtumat on jouduttu siirtämään verkkoon, mikä on kilpailua ajatellen kaukana ideaalitilanteesta. Tappelupelit toimivat paremmin lähiverkossa ilman viivettä, koska niiden nettikoodi on usein onneton. Sen takia asiat tapahtuvat viiveellä ja pelituntuma on aivan erilainen.

Toinen pelaaja voi myös saada runsaasti etua, jos hänellä on huomattavasti pienempi verkkoviive oman nettiyhteyden takia. Verkkoviiveet ovat aiemminkin haitanneet Street Fighter -turnauksia. Woodleyn mainostamassa Guilty Gearissa on huomattavasti parempi nettikoodi, joten siinä erot eivät ole niin suuria.

23 vuotta torstaina täyttävän Woodleyn voittama turnaus oli Capcomin järjestämä, joten tylyt terveiset menivät suoraan peliyhtiölle. Yhtiöstä ei ole kommentoitu Woodleyn sanomisia, joista hän on aiemminkin joutunut ongelmiin.

Capcom antoi viime vuoden elokuussa Woodleylle rangaistuksen asiattomasta käytöksestä, kun pelaaja oli valittanut verkko-ongelmista kesken turnauksen. Kilpailevan pelin mainostaminen suorassa lähetyksessä on tuskin Capcomin mieleen.

Karsintavoitosta Woodley tienasi 2 500 dollaria. Lisäksi hän sai kisapaikan 200 000 dollarin Capcom Cup VII -turnaukseen, joka järjestetään kesällä 2022.