Activision Blizzardin kommentit koskien tuoretta oikeuskannetta on suututtanut monet entiset ja nykyiset työntekijät.

Huomattava määrä Activision Blizzardin entisiä ja nykyisiä työntekijöitä on tyrmännyt yhtiön johdon esittämät kommentit koskien viime viikolla julki tullutta oikeuskannetta, uutisoi Kotaku.

Polygonin toimittajan Nicole Carpenterin mukaan lähes 2 000 henkilöä on jo allekirjoittanut johdolle toimitetun kirjeen, jonka esimerkiksi Polygon ja Kotaku ovat julkaisseet.

Kirjeessä todetaan yhtiön kanteeseen liittyvien kommenttien olevan ”kauhistuttavia ja loukkaavia kaikille, joiden takana yrityksen pitäisi meidän mielestämme seisoa”. Työntekijöiden arvot ei ole samassa linjassa johtajien sanojen ja toimien kanssa.

– Uskomme näiden lausuntojen vahingoittaneet jatkuvaa pyrkimystä tasa-arvoon sekä alallamme että sen ulkopuolella. Väitteiden kategorisoiminen ”vääristyneiksi ja monissa tapauksissa vääriksi” luo yritykseen ilmapiirin, jossa ei uskota uhreihin, kirjeessä sanotaan.

Allekirjoittaneet eivät myöskään luota enää siihen, että työntekijöiden turvallisuus menisi johtajien omien etujen edelle. Kirjeessä vaaditaan johtajilta julkista lausuntoa, jossa tunnustetaan väitteiden vakavuus ja osoitetaan myötätuntoa häirinnän uhreille.

– Meitä ei hiljennetä. Me emme seiso sivussa ja anna periksi, ennen kuin rakastamamme yritys on työpaikka, josta voimme kaikki olla ylpeitä ollessamme taas osa sitä. Me olemme muutos, kuuluvat kirjeen viimeiset lauseet.

Pelijätti Activision Blizzardina vastaan nostettiin viime viikolla kanne, jonka mukaan yhtiötä on hallinnut ”veljeskunta”. Yhtiön naistyöntekijät ovat kärsineet muun muassa seksuaalisesta häirinnästä, syrjinnästä ja miestyöntekijöiden kostotoimista.

Blizzard on kiistänyt Kalifornian oikeudenmukaiseen työllisyyteen ja asumiseen keskittyvän viranomaisen (DFEH) kanteessa esittämiä ”vääristyneitä ja monissa tapauksissa vääriä kuvauksia Blizzardin menneisyydestä”. Blizzard on valmis menemään oikeuteen asti tapauksen osalta.

Activision Blizzard, joka tunnetaan muun muassa Call of Duty -pelisarjasta ja World of Warcraftista, on yksi pelialan tunnetuimmista yrityksistä. Sillä on noin 9500 työntekijää, joista 20 prosenttia on naisia.

Lue lisää: ”Veljeskuntaa” syytetään naisten ahdistelusta ja kosto­toimista – peli­jättiä vastaan nostettu kanne on karua luettavaa

Kanteen tultua julki lukuisat Blizzardin nykyiset ja entiset työntekijät ovat jakaneet somessa huonoja kokemuksiaan ajastaan yhtiössä. Tilanne on vaikuttanut myös yhtiön suosikkipeleihin.

Tilanteen takia World of Warcraftin kehitystyö on erään työntekijän mukaan käytännössä jäissä. Maanantaina peruttiin Hearthstonen tulevan lisäosan korttien esittelylähetys ilman sen suurempaa syytä.