ESL Pro Leaguen uusi kausi alkaa heti pelaajatauon jälkeen 16. elokuuta.

Counter-Striken huippusarjan ESL Pro Leaguen (16.8.–12.9.) tulevan kauden joukkueet on vahvistettu. Suomalaisväriä on kahdessa joukkueessa.

Suomalaisista 16. elokuuta alkavalla kaudella pelaavat Joonas ”doto” Forss (ENCE) ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG). ENCE on yksi liigan kumppanijoukkueista, mutta OG pääsi mukaan ESL:n maailmanlistasijoituksen perusteella.

Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä FunPlus Phoenix, jonka loppukevät oli melko hiljainen turnausrintamalla, jäi sen sijaan ilman liigapaikkaa. Joukkue olisi voinut OG:n tavoin päästä mukaan listasijoituksen perusteella.

750 000 dollarin liigakaudella, joka on jo 14:s, on mukana ESL:n maailmanlistan 22 parasta joukkuetta. Tuleva kausi on tasoltaan siis kovin mahdollinen.

Kärkinimet ovat NaVi, Gambit, G2 Esports, Heroic ja Astralis, jotka muodostavat ESL:n maailmanlistan kärkiviisikon. Heroic on hallitseva liigamestari voitettuaan keväällä.

ESL Pro League pelataan koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten takia netissä. ESL järjesti heinäkuussa onnistuneesti ensimmäisen studioturnauksen 1,5 vuoteen, mutta nyt koronatilanne on jälleen mutkistanut yrityksen suunnitelmia.

CS-ammattilaiset pitävät parhaillaan kesätaukoa, joka päättyy 15.8. ESL Pro League on näin ollen syyskauden ensimmäinen turnaus, jossa parhaat joukkueet iskevät heti yhteen.