Tuomitut miehet joutuivat maksamaan korvauksia noin130 000 euroa.

Peliyhtiö Ubisoft on voittanut oikeudessa tapauksen, jossa kolme miestä oli myynyt pelikokemusta haittaavia ohjelmia yhtiön suosikkipeliin, uutisoi DOT Esports.

Kolme miestä olivat kaupanneet useilla eri sivustoilla Rainbow Six: Siege -peliin kohdistettuja ohjelmistoja, joilla pystyi tekemään palvelunestohyökkäyksiä (DoS) tai hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä (DDoS).

Dossaamalla esimerkiksi pelipalvelimeen tai pelaajan verkkoyhteyteen kohdistetaan hurja määrä turhaa liikennettä, joka kuormittaa yhteyden ja voi jopa kaataa sen. Onnistunut dossaus tekee pelaamisesta vaikeaa ellei jopa mahdotonta.

Ubisoftin lippulaivapeleihin kuuluva Rainbow Six: Siege on kärsinyt dossauksesta jo pidemmän aikaa. Syksyllä 2019 julkaistussa kirjoituksessa yhtiö kertoi haastavan tarvittaessa dossaajat oikeuteen, jos muu ei auta.

Kalifornian liittovaltion tuomioistuin päätti tapauksen yksipuolisesti Ubisoftin hyväksi, sillä vastaajat eivät puolustautuneet. Dennis Kruk, Benjamin Ruesink ja Roland-Daniel Soos joutuvat maksamaan yhteensä korvauksia ja asianajajakuluja 153 092 dollaria (noin 130 000 €).

Oikeus päätti myös, että tuomittujen pitää sulkea kaikki asiaan liittyvät verkkosivut ja tunnukset. Domainit eli verkko-osoitteet siirtyvät Ubisoftille. Oikeusvoitto oli Ubisoftille tärkeä tulevia tapauksia varten, sillä erilaiset maksulliset huijausohjelmat ovat erittäin yleisiä suosituissa nettipeleissä kuten Siegessä.

Verkkoyhteyteen kohdistuvat hyökkäykset ovat jo pitkään olleet iso ongelma pelaamisen saralla. Suosittu Apex Legends -peli on esimerkiksi kärsinyt tänä keväänä DDoS-ongelmista, joihin jopa pelinkehittäjä Respawn joutui reagoimaan.

Respawn lisäsi peliin toiminnon, joka DDoS-hyökkäyksen tunnistaessaan potkii kaikki pelaajat pois palvelimelta ilman minkäänlaista rangaistusta. Apexissa dossausta on käytetty esimerkiksi siten, että pelaajan joukkueen yhteydet on kaadettu, minkä jälkeen hyökkääjällä on ollut helppo työ käydä eliminoimassa nämä.

DDoS on myös vaivannut kilpapelaamista jo vuosia. Esimerkiksi vuonna 2014 Counter-Striken huipputason otteluita pelattiin ilman suoria lähetyksiä, koska pelaajiin tai pelipalvelimeen kohdistetut DDoS-hyökkäykset olivat niin yleisiä.

Pelaajat ovat sen jälkeen käyttäneet esimerkiksi VPN-yhteyttä salatakseen kotiverkkonsa ip:n, mutta ongelma vaivaa yhä satunnaisesti ammattilaisia. Kesällä 2020 muun muassa FURIA-joukkue oli useissa otteluissa DDoS-hyökkäysten kohteena.

Hyökkäysten kohteena on ollut myös pelien MM-turnauksia. Dota 2:n jättiturnaus The International keskeytyi vuonna 2015 vajaaksi tunniksi palvelinhyökkäyksen takia. Viime kesänä Call of Dutyn 4,6 miljoonan dollarin liigaotteluita pelattiin dossauksen takia hetken aikaa ilman suoria lähetystä.

